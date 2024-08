Los usuarios de Android y iOS están de suerte porque los desarrolladores de apps han liberado sus programas de pago en las tiendas oficiales de ambos sistemas operativos. Podrás ahorrar más de diez dólares en descargas y hacer uso de softwares especializados para la vida cotidiana. Uno de ellos hará que puedas ahorrar dinero y llegar siempre a fin de mes.

How Much Do I Spend? es un aplicativo para Android que funciona de manera muy sencilla: señalas cuánto dinero tienes y cuándo llega el próximo día de salario para que la app divida el monto por el número de días antes del día de pago; de esa manera, obtendrás el límite de gasto diario para el momento actual.

El calculo es automático según los gastos a diario y es útil para quienes desean saber los límites de las compras impulsivas y cómo repercutirá en el promedio mensual, y sirve de motivación para quienes desean ahorrar para ciertas metas personales.

How Much Do I Spend? no es la única herramienta de pago gratuita en Google Play. A continuación compartimos una lista completa de softwares de pago que podrás descargar en Android y iOS. Te dejamos los enlaces para que inicies el proceso en pocos minutos.

Aplicaciones de pago gratis para Android y iOS

Descargas en Google Play

Memorize: Learn Thai Words ( US$6,99 ): si no sabes qué hacer este fin de semana, ¿por qué no aprender un nuevo idioma para tu próximo viaje al Sudeste Asiático?

( ): si no sabes qué hacer este fin de semana, ¿por qué no aprender un nuevo idioma para tu próximo viaje al Sudeste Asiático? Passport Photo ( US$4,99 ): obtenga fotografías perfectas para pasaporte cuando desee renovar sus documentos de viaje sin tener que ir a un estudio fotográfico cercano.

( ): obtenga fotografías perfectas para pasaporte cuando desee renovar sus documentos de viaje sin tener que ir a un estudio fotográfico cercano. Bright LED Flashlight Pro ( US$2,99 ): con esta linterna obtendrás más que solo una linterna, ya que también tiene una aplicación de brújula incorporada e incluso puede hacer funcionar la linterna en caso de emergencias.

( ): con esta linterna obtendrás más que solo una linterna, ya que también tiene una aplicación de brújula incorporada e incluso puede hacer funcionar la linterna en caso de emergencias. PowerAudio Plus Music Player ( US$0,49 ): ¿Aún descargas archivos MP3 y te niegas a subirte al tren de la transmisión de música? Consigue esta aplicación para reproducir tus pistas de audio favoritas.

Descargas en iOS

mySymptoms: Food Dairy ( US$7,99 ): comprenda mejor su salud digestiva realizando un seguimiento de lo que come.

( ): comprenda mejor su salud digestiva realizando un seguimiento de lo que come. Kuat ID Photo ( US$7,99 ): ¿Quieres tener una foto de identificación elegante? ¿Por qué no usar esta aplicación para crear fotos de identificación de excelente apariencia?

Cuidado con los APK en tu smartphone

Las aplicaciones de pago a través de APK no son la mejor solución para la seguridad de tu teléfono. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

