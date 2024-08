Las aplicaciones de pago gratis son oportunidades que la comunidad de Android y iOS no debería dejar pasar, porque se tratan de herramientas muy útiles sin el fastidio de la publicidad. Hemos detectado cuáles son las ofertas del día que no puedes desperdiciar y así darle una segunda vida a tu smartphone.

Los desarrolladores en ambos sistemas operativos suelen liberar su creaciones para ampliar la comunidad y así atraer a más curiosos, u ofrecer beneficios de pago a más personas. Dentro del abanico de ofertas para el fin de semana, encontramos uno que bien merece la pena.

Light Meter es una aplicación de pago en iOS para determinar la cantidad de luz adecuada antes de capturar tu próxima foto. El sistema te ayuda a perfeccionar tu visión sobre la imagen y prevenir malos retratos. Evita llenar tu cámara con fotos duplicadas y miles de intentos porque con Light Meter podrás hacer más con menos recursos.

Más aplicaciones de pago gratuitas

Luego tenemos Weather: it is nice outside en iOS, una aplicación meteorológica que te permite estar al tanto de lo que el cielo tiene reservado para ti. Sabemos que los smartphones integran esta información por defecto, pero las fuentes de este aplicativo son especializadas y puedes ahorrar unos 10 dólares con su descarga.

En Android, My Medicine Pro es la mejor aplicación para dar seguimiento de tu dosis de medicamentos, citas y otros datos de salud cruciales. Si cuidas de familiares de la tercera edad, esta aplicación hará que estés siempre al día con todos los tratamientos y evitar sustos por descuido.

No hace falta que instales todas las aplicaciones de una vez. Puedes archivarlas en tu biblioteca de Android y iOS y hacer la instalación posteriormente, incluso cuando acabe la promoción.

Cuidado con los APK

Descargar las aplicaciones de pago a través de APK no son la mejor solución para la seguridad de tu teléfono. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

