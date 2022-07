Google y Samsung tienen un convenio para que con tu correo electrónico de Gmail puedas ingresar a “Samsung Account”, ¿Qué es esto? es una cuenta o membresía integrada que recibes de forma gratuita después de haber adquirido un smartphone de la marca Samsung. Básicamente, esta sirve para almacenar todo tipo de configuraciones y archivos multimedia, así cuando compres otro teléfono de la misma firma solo debes iniciar sesión y tus datos se van a restablecer automáticamente.

En caso quieras acceder con otra cuenta de “Samsung Account” desde tu celular, pero no sabes cómo cerrar la sesión de la que actualmente se encuentra abierta, no te preocupes, el procedimiento es muy sencillo y no necesitas ser un experto del sistema operativo Android para hacerlo. Antes de comenzar, no te recomendamos cerrar tu cuenta si es que no recuerdas la contraseña, sabiendo esto sigue los pasos que en Depor te explicaremos a continuación.

CÓMO CERRAR SESIÓN EN TU CUENTA DE SAMSUNG ACCOUNT

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el ícono de la persona incógnita, al costado puedes ver tu nombre y tu correo electrónico oculto, por ejemplo: mag*********@gmail.com.

El siguiente paso es desplazarte hacia abajo y tocar el botón denominado “Cerrar sesión”.

Esta parte es muy importante, Android te avisará que tu cuenta de Samsung Account y la mayoría de sus datos se eliminarán de ese teléfono , por ello, te recomendamos realizar una copia de seguridad a través de la opción “Samsung Cloud”.

, por ello, te recomendamos realizar una copia de seguridad a través de la opción “Samsung Cloud”. Finalmente, cuando lo hayas pensado bien aprieta en “Cerrar sesión” y registra el nuevo correo y contraseña.

DIFERENCIAS ENTRE LAS APPS Y LAS APKS DE ANDROID

Las apps y las APKs te ofrecen lo mismo, ahí no existe ninguna diferencia, por ejemplo: una app y APK de WhatsApp van a tener el mismo funcionamiento, no obstante, la diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que las aplicaciones las obtienes desde la Google Play Store automáticamente, las APKs debes instalarlas y actualizarlas manualmente.

Seguro te preguntarás, ¿Por qué me complico instalando APKs cuando son prácticamente lo mismo? la respuesta es la siguiente, no todos los celulares son compatibles con las aplicaciones de la Google Play, e incluso algunas no se encuentran en esta tienda, es así que los usuarios optan por descargarse APKs.