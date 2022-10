Los dispositivos móviles con sistema operativo Android, cuentan con baterías de 5 mil miliamperios (mAh) o valores superiores que están fabricadas para durar entre las 8 a 10 horas de uso continuo y sin interrupciones, pero, existen algunas aplicaciones que perjudican la autonomía de la misma y son capaces de agotar la energía de tu teléfono inteligente en cuestión de minutos. En esta oportunidad desde Depor te explicaremos cómo detectar a esas apps que te hacen enchufar el celular a cada instante.

Como se recuerda, las aplicaciones que has abierto y no cerraste de la manera correcta en tu teléfono Android, continúan trabajando en segundo plano, ¿Qué significa? que a pesar de que no las estés utilizando todavía siguen consumiendo un gran número de recursos, como por ejemplo: la memoria RAM, el procesador y la batería. Es cierto, existen algunas apps que necesitas mantener abiertas, no obstante, hay otro grupo que lo único que hacen es consumir la energía del equipo.

ASÍ PUEDES SABER QUÉ APLICACIÓN ES LA QUE AGOTA MÁS RÁPIDO LA BATERÍA DE TU MÓVIL

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu teléfono Android.

Ahora, busca y presiona sobre el apartado que dice “Cuidado de la batería y dispositivo”.

Desplázate hacia abajo y ubícate en la sección denominada “Batería”.

Aquí vas a ver la siguiente descripción: “ Aplicaciones con uso de batería alto o bloqueos frecuentes ” y debajo la aplicación que más batería consume en tu celular.

” y debajo la aplicación que más batería consume en tu celular. Lo que podría hacer para solucionar los problemas de energía es oprimir sobre el botón “Suspensión profunda” > y aceptar la acción en la ventana emergente.

Esta función hará que esa app no agote batería cuando se encuentra en segundo plano.

POR QUÉ LOS TELÉFONOS MODERNOS YA NO TIENEN BATERÍA REMOVIBLE

Resistencia al agua : de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería.

: de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería. Localización y seguridad : algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular.

: algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular. Batería no compatible : todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono.

: todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono. Móviles más delgados: los equipos con batería extraíble eran un obstáculo para que los fabricantes puedan desarrollar un dispositivo más delgado.

