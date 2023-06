¿Aburrido del navegador de siempre en tu teléfono inteligente Android? Casi siempre tendrás dos navegadores por defecto en tu celular: Google Chrome y el browser del mismo fabricante del teléfono. No es necesario navegar en una de las dos opciones por toda la vida, porque hay un montón de softwares disponibles en Google Play y al alcance de un par de clic. Y lo mejor es que son gratis.

Quizá pienses que todos los navegadores de Internet operan igual: solo sirven para buscar páginas y hacer descargas. La realidad no es tan sencilla: hay funciones especiales que bien puedes encontrar en un navegador y no en otro; además, la programación del browser es clave para que no gaste recursos de más (cof cof, Google Chrome).

Los mejores navegadores para Android en 2023

Arranquemos con nuestras sugerencias con Firefox, uno de los pocos navegadores en Android con un motor de renderizado personalizado. El sistema ofrece extensiones limitadas, desplazamiento mejorado y una barra de direcciones en la parte inferior. Puedes sincronizar el aplicativo con el buscador de tu PC y es capaz de bloquear los scripts de seguimiento de forma predeterminada.

Google Chrome merece estar en la lista por su usabilidad. Puedes cambiar de pestaña deslizando el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en la barra de direcciones, obligar a que los sitios web estén oscuros cuando el teléfono está en modo oscuro y mucho más.

Si quieres irte por la tangente, tienes descargar DuckDuckGo para bloquear los scripts de seguimiento de forma predeterminada e incluye una calificación de privacidad con una lista completa de todos los rastreadores bloqueados; también puede deshabilitar las cookies de tus sitios favoritos. Podemos decir que DuckDuckGo destaca por presentar la información de forma transparente en comparación con la competencia.

Vivaldi es una opción interesante por su panel inferior para realizar funciones clave sin llegar a la parte superior de la pantalla, una página de “Marcado rápido” estilo Opera cuando abre una nueva pestaña, un modo de escritorio siempre activo opcional y un bloqueador opcional para rastrear scripts. El navegador tambuén cuenta con temas coloridos que puedes estilizar o elegir.

Brave se ha autoproclamado como el navegador que prioriza la privacidad y bloquea el seguimiento por Internet, y permite navegar de forma anónima a través de una conexión Tor nativa, siendo el primero en admitir la alternativa IPFS HTTPS descentralizada.

No puede faltar Samsung Internet con su interfaz totalmente personalizada que se adapta al lenguaje de diseño One UI. Destaca por la protección de rastreo, una selección limitada de complementos y un diseño de botones emparejado que se ve mejor en teléfonos más altos.

Cómo cambiar el navegador predeterminado en tu Android

Los teléfonos Android casi siempre hacen que los navegadores por defecto sean los predeterminados, tal como sucede con Microsoft Edge en las computadoras Windows. No obstante, puedes gestionar los permisos para elegir el navegador que desees.

Primero deberás acudir a Ajustes de tu móvil y pulsar en Aplicaciones. Según la configuración de tu celular, debería aparecer Aplicaciones predeterminadas a simple vista o como opción desplegable.

Allí verás la lista de aplicaciones que puedes setear como predeterminadas. Busca la opción dedicada a la navegación de Internet y elige el browser que gustes.

También está la opción de hacer el proceso de manera automática ingresando a tu navegador favorito y darle clic en el mensaje de convertirlo en el browser predeterminado. Casi siempre aparece cuando abres el navegador por primera vez.

