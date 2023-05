Los teléfonos inteligentes de la marca Samsung cuentan con una gran cantidad de funciones poco conocidas, gran parte de estas pertenecen a la cámara del dispositivo como la herramienta que te permite “grabar videos con seguimiento de objetos”, ¿En qué momento debes utilizarla? básicamente servirá en determinadas ocasiones, como por ejemplo: al momento de realizar el tutorial de un truco de magia y quieres que la cámara siga a las cartas o monedas que desaparecerás.

¿Cómo funciona? es importante aclarar que el smartphone no se moverá de su sitio, lo que en realidad hace es aplicar un poco de zoom y con el mismo empezará a ejecutar movimientos de cámara como el paneo (izquierda a derecha), tilt up (arriba hacia abajo) y tilt down (abajo hacia arriba).

Además, la función está disponible en algunos modelos Galaxy de la gama alta, entre estos el S21, S22, S23 y todas las versiones que tengan. Otro detalle es que el seguimiento de objetos solamente funciona con la cámara principal del equipo (trasera).

Así puedes grabar videos con seguimiento de objetos en tu celular Samsung

Primero, abre la cámara nativa de tu celular Samsung .

. Ahora, presiona la pestaña denominada “Video”, se encuentra en la parte inferior.

El siguiente paso es oprimir en el ícono del círculo con bordes a su alrededor, tiene forma de un cuadrado y se ubica abajo a la derecha.

Luego, enfoca manualmente o toca el objeto a seguir desde la pantalla de la cámara.

Tiene que aparecer un recuadro de color amarillo sobre el objeto.

Finalmente, aprieta el botón de “grabar” y el smartphone se encargará de todo el trabajo.

¿Cuáles son las otras funciones que cumple la entrada USB-C de tu celular Android?