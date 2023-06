El despertador es una de las aplicaciones más importantes de tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, es la que te permite levantarte a tiempo para alistarte y no llegar tarde o faltar al trabajo, escuela, universidad o cualquier otro compromiso de importancia. Sin embargo, muchos usuarios reportaron que no sienten su alarma programada, esto sucede porque la configuraron de una manera errónea, ¿Quieres saber cómo ajustarla correctamente? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Resulta frustrante no despertar a tiempo y sobre todo cuando has establecido una o más alarmas, no obstante, de repente has configurado incorrectamente tu despertador o la hora del equipo no es la correcta, también es posible que tu celular se encuentre en silencio y no hayas escuchado el ringtone o vibración, verifica estos puntos antes de continuar con el proceso.

Para realizar los ajustes perfectos en tu despertador, los cuales no garantizan al 100% que te despertarás, pero sí reducirán las probabilidades de quedarte dormido, no será necesario que descargues aplicaciones de terceros, ya que todo lo vas a hacer a través de la aplicación “Reloj” que viene instalada de forma predeterminada en tu teléfono inteligente.

Cómo configurar de manera correcta el despertador de tu smartphone

Primero, abre la aplicación nativa del despertador en tu dispositivo Android , normalmente la ubicas con el nombre de “Reloj”.

, normalmente la ubicas con el nombre de “Reloj”. Ahora, presiona sobre el ícono del más (+) que se ubica en el extremo superior derecho.

Coloca la hora en que deseas despertar. Aquí verifica que sea “a. m.” (mañana) o “p. m.” (tarde y noche).

El siguiente paso es seleccionar los días en que sonará > activa el interruptor “Sonido de alarma” y escoge un tono ruidoso.

También habilita el interruptor “Vibración”, así no solo te despertará la alarma, sino también el sonido que hará tu teléfono con la mesa de noche.

Luego, oprime en “Aplazar” > “Personalizado” > configura “un minuto”.

Desplázate hacia abajo y en la sección “Repetir” marca “Continuamente” > retrocede un paso para conservar los cambios.

Toca otra vez en “Sonido de alarma” (sin apagar el interruptor) y sube el volumen al 100%.

Finalmente, pulsa el botón denominado “Guardar”. Esta es la manera correcta para que te despiertes al instante.

Lo ideal sería que crees varias alarmas de la misma manera, pero con diferentes hora, por ejemplo: una a las 7:00 a. m., otra a las 7:01 a. m., 7:02 a. m., etc. Cinco o siete sería suficiente.

Razones para no utilizar tu teléfono con la pantalla rota