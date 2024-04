Una de las cosas que me gusta de WhatsApp es que te permite modificar la plataforma como desees, ya sea añadiendo colores al fondo de tus conversaciones o simplemente realizando stickers para que los emplees en tus conversaciones. Sin embargo, existe un sencillo truco que te ayudará no solo a sacarle provecho a la app de Meta, sino a darle un nuevo estilo: se trata del “modo pera”. Para ello solo es necesario descargar un programa de terceros con la finalidad de que logres efectuar este truco, aunque esta no tendrá acceso a tus conversaciones ni mucho menos a tu información personal o a tu listado de contactos. Es completamente gratuita y aquí te mostraré todos los trucos.

Cómo activar el “modo pera” en WhatsApp

Lo primero será buscar una imagen de WhatsApp con la tonalidad de una pera.

Puedes emplear tu navegador favorito para encontrarla.

Trata de que esta se encuentre en PNG y en transparente. Cuando lo hayas conseguido, solo debes descargarla .

. Ahora queda ir a Google Play y bajar el programa de Nova Launcher .

. Abre el programa en tu smartphone y define todos los detalles que deseas tener como el tamaño de los íconos, el tema, la barra de búsqueda, entre otros.

WHATSAPP | De esta forma actúa Nova Launcher para que tengas el "modo pera" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante vuelve a ingresar a Nova Launcher y toca definirla como predeterminada .

. Solo presiona sobre el cintillo de color naranja y establece la app como nueva capa de personalización.

y El tercer paso es bastante sencillo, aunque debes prestar mucha atención.

Coloca el ícono de WhatsApp en cualquier lado de la pantalla principal.

WHATSAPP | Así quedará el "modo pera" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pulsa sobre ella, te aparecerá un menú, donde deberás darle en “Editar”.

Presiona sobre el ícono de WhatsApp, anda a Aplicaciones, Fotos y selecciona la imagen que anteriormente descargaste .

. Define su tamaño y listo. Habrás acabado y podrás obtener el “modo pera” en WhatsApp

