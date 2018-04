Si eres dueño de un móvil Android seguro estás usando más batería de la necesaria y tu celular no llega al final del día. Pero solucionar este problema es muy sencillo, solo sigue los siguientes consejos que puedes aplicar de inmediato.

1. Desinstala Facebook y otras redes sociales: sabemos que no es cómodo quedarte sin aplicaciones sociales; no obstante, existe la versión Lite de estas apps, que consumen mucha menos memoria y batería de los celulares Android. Solo ten en cuenta que no tendrás todas las funciones de la aplicación completa.

2. Revisa cuales apps consumen más batería y desactívalas: visita de vez en cuando los Ajustes > Batería para encontrar las aplicaciones que afectan el desempeño de la batería. Es usual encontrar a Gmail, Facebook u otras apps que normalmente usamos. Si encontramos alguna que casi nunca abrimos y consume mucha batería habrá que desinstalarla.

3. No sobrecargues la pantalla con Widgets: las "mini-apps" de acceso rápido consumen batería por dos frentes. Tanto en la carga de pantalla como en la memoria usada para estar en el escritorio. Deja solo las que usas con frecuencia y elimina las demás.

4. [BONUS] Usa un fondo de pantalla de colores oscuros o simplemente negro: aunque el impacto no es muy alto, se ha demostrado que los colores brillantes y animaciones de los fondos de pantallas consumen batería.

Android Android: cómo mejorar la batería de un móvil con estos sencillos pasos. (Foto: Eduardo Woo / Flickr)