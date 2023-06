No necesariamente debes acudir al servicio técnico de celulares si tu teléfono Xiaomi presenta fallos repentinos. A menudo, puedes resolver este molesto problema con medidas convencionales. No es normal que tu smartphone se reinicie solo después de usarlo por unos minutos, especialmente si la batería está al 100%. Si sucede lo mencionado, significa que algo en el sistema operativo Android no funciona correctamente. Desde aquí, te brindaremos las soluciones definitivas para corregir este raro error.

Antes de comenzar, es importante aclarar que si las soluciones que te enseñaremos a continuación no tienen éxito, tu teléfono podría tener un error de hardware y eso sí requiere de la mano de un especialista; en cambio, los fallos del software (Android) sí se puedes arreglar desde los propios ajustes de tu dispositivo y sin la necesidad de descargar aplicaciones externas. Toma nota.

¿Es normal que mi celular Xiaomi se apague y se prenda solo? no, a dicho error se le conoce como “bootloop”, quiere decir que el equipo entrará en un ciclo infinito de reinicio, a veces está relacionado con la batería, cuando se recalienta demasiado obliga al celular a apagarse para que vuelva a su temperatura normal.

QUÉ HACER CUANDO TU CELULAR XIAOMI SE REINICIA SOLO

Actualiza el sistema operativo

Xiaomi cuenta con su propio sistema operativo basado en las características de Android, a la cual denominaron MIUI, actualiza la referida capa de personalización para que tu móvil no se vuelva a reiniciar de la nada. Muchas veces funciona.

Ingresa a los “Ajustes” de tu celular Xiaomi .

. Luego, desplázate hacia abajo y oprime sobre los apartados “Acerca del teléfono” >“Actualizaciones de software”.

Para descubrir si tu móvil tiene una actualización pendiente o si ya se encuentra actualizado, toca en “Descargar e instalar” > “Comprobar ahora para actualizar”.

Finalmente, cuando haya una actualización de MIUI, presiona en “Instalar ahora” y espera a que termine el proceso.

Analiza tu celular

Todos los dispositivos Xioami con MIUI 11 o superiores, cuentan con la app “Seguridad” que viene instalada de manera predeterminada. Ábrela y aprieta en la opción “Escaneo de seguridad”, espera que termine el proceso y así podrás saber si existe una aplicación infectada de virus que esté alterando el normal funcionamiento del equipo móvil. Si el aplicativo detecta una, lo ideal sería desinstalarla de inmediato.

Entra al modo seguro de Android

¿Qué es el modo seguro de Android? es una herramienta que tras habilitarla tu smartphone se reiniciará automáticamente para mostrarte solo las aplicaciones preinstaladas en Xiaomi , aquellas que vienen por defecto cuando adquieres un nuevo celular, ¿Para qué? simple, para descubrir con total seguridad si es que alguna de las aplicaciones o APKs que has instalado es la que provoca el “bootloop” o reinicio infinito. Si en este modo no se reinicia tu teléfono sabrás que existe una o varias apps que generan el problema, por lo general son las APKs.

Cómo habilitar el modo seguro

Pulsa por unos segundos el botón físico de encendido y apagado.

Te saldrán las opciones “Apagar”, “Reiniciar” y “Modo emergencia”, pulsa en el primero hasta que te aparezca el “Modo seguro”, tócalo.

El móvil se reiniciará automáticamente y las apps o widgets no estarán disponibles (se mostrarán de color gris), es como si hubieras prendido el teléfono por primera vez.

Desinstala las apps que consideres sospechosas para comprobar si el móvil deja de reiniciarse.

Para salir del “modo seguro” de Android y desinstalar las apps pulsa nuevamente el botón de encendido y apagado.

Espera que te aparezca la opción "Reiniciar", si no sale, vuelve a pulsar el botón de encendido durante 30 segundos para forzar el reinicio.

Formatea tu móvil Android

Es una decisión drástica y tediosa, ya que debes realizar una copia de seguridad y trasladar algunos archivos a tu computadora o laptop, no obstante, en la mayoría de veces funciona, caso contrario deberás llevarlo al servicio técnico para que te digan el diagnóstico final.

Carga tu celular a un 40% aproximadamente e ingresa a los “Ajustes” > “Sistemas y actualizaciones”.

Desplázate hacia abajo y haz clic en la pestaña “Restablecer”, Android te preguntará si deseas borras todas las contraseñas y cerrar sesión en varias aplicaciones.

Dale en "Confirmar" y tu terminal empezará a formatearse.

Cuando culmine el proceso, verás la pantalla inicial que te pide el idioma con el que deseas volver a configurar el smartphone.

