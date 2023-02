La mayoría de celulares Android de la gama media y alta cuentan con una gran cantidad de funciones avanzadas y por esta razón es que actualmente se han convertido en herramientas muy importantes y de uso diario, pues ahora ya no solo se utilizan para enviar un simple mensaje de texto SMS o realizar llamadas telefónicas, sino también para navegar por internet, descargar aplicaciones, revisar y editar documentos Word, Excel, PDF, etc.

Es probable que tu teléfono lo lleves a todas partes, pero cuando no lo estás utilizando seguramente lo guardas en el bolsillo de tu pantalón, es aquí cuando comienzan los problemas, ya que el dispositivo Android empezará a realizar o contestar llamadas de forma involuntaria, ¿Te gustaría evitar este tipo de situaciones? Desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Para que tu móvil ya no haga llamadas de la nada, previamente tienes que activar el “modo bolsillo”, básicamente consiste en añadir algún mecanismo de seguridad como por ejemplo: una contraseña, patrón, PIN, huella dactilar, etc., así evitarás que tu smartphone se desbloquee fácilmente y empiece a generar llamadas cuando está en el bolsillo de tu pantalón, camisa, mochila, etc., pues existen pocas probabilidades de que tu teléfono descifre la clave.

¿Cómo impedir que tu celular Android realice llamadas cuando está en el bolsillo?

Primero, ingresa a los “Ajustes” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, busca y presiona sobre el apartado “Pantalla de bloqueo”.

El siguiente paso es oprimir la opción denominada “Tipo de bloqueo de pantalla”.

Finalmente, escoge el mecanismo que más te guste, recomendamos el de la huella digital.

¿Cómo actuar si te encuentras un celular Android?