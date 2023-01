Android es el sistema operativo con la mayor cantidad de usuarios a nivel mundial, tres de cada cinco personas prefieren al software del robot verde. Es muy común que los clientes de Apple se queden sin batería en cualquier lugar o momento, sin embargo, un teléfono Android podría salvarte y cargar tu dispositivo iOS en caso lleves el cargador del iPhone contigo, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Como lo dijimos anteriormente, Android tiene millones de clientes, por lo tanto, puedes preguntarle a cualquier persona de la calle o tus amigos que te presten su dispositivo móvil para que cargues tu iPhone, el proceso no es difícil, pero es importante agregar que la carga no es la más veloz y menos la más potente, no obstante, ese pequeño porcentaje te podría sacar de apuros.

¿Cómo cargar un iPhone con un celular Android?

Vas a necesitar un iPhone 13 o versiones inferiores y un celular Android (cualquiera). También un cable USB para iPhone con entrada tipo “C”, esta última va conectado al cubo del cargador, mientras que la otra entrada es la normal del dispositivo de Apple (Lightning).

Ahora, conecta la entrada tipo “C” al teléfono Android.

La otra entrada introdúcela en el puerto del iPhone.

De inmediato, el iPhone empezará a cargar.

Es necesario destacar que la carga no será la más rápida o potente, de repente puede ofrecerte un 10% por 30 minutos de carga o valores inferiores.

Aunque es una cantidad mínima, recuerda que ese porcentaje te podría salvar en cualquier momento.

¿Cómo crear carpetas en el almacenamiento interno del teléfono?