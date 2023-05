En ciertas ocasiones es complicado contestar todas llamadas telefónicas que recibes en un día, ya sean de tus amigos, familiares o compañeros del trabajo, así que probablemente tengas varios mensajes de voz pendientes por escuchar, ¿Cómo verificar esta información? simple, si observas el ícono del “buzón de voz” en la parte superior izquierda de tu dispositivo móvil.

Resulta frustrante que tras haber escuchado todos los mensajes de la casilla de voz todavía te siga apareciendo la notificación “Nuevo mensaje de voz” o el ícono del buzón que son imposibles de eliminar, ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo puedo quitarlo? es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato.

Es posible eliminar el buzón de voz para acabar con este molesto problema, ya sea que lo hagas por tu propia cuenta o con la ayuda del operador que te brinda los servicios, no obstante, es algo que no recomendamos hacer, pues en algún momento una persona que te importa necesitará de tu ayuda y si inhabilitas la referida herramienta ya no podrá dejar un mensaje de urgencia. Hay otros métodos para quitarlo de tu vista, así que toma nota.

Cómo eliminar el ícono del buzón de voz en tu celular

Primero ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono con sistema operativo Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, accede al apartado que dice “Aplicaciones”.

Te aparecerán todas los programas que vienen instalados de forma predeterminada y los que bajaste a través de la Google Play Store.

El siguiente paso es buscar la app nativa de “ Teléfono ”, presiónala.

”, presiónala. Entrarás a la información de ese aplicativo, oprime sobre el botón de “Forzar cierre” que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegará una ventana emergente que indica lo siguiente: “ Forzar la detención de una app puede generar errores ”, omite el aviso y dale en “Aceptar”.

”, omite el aviso y dale en “Aceptar”. Finalmente, entra a la sección “Almacenamiento” > elimina los “Datos” y la “Caché”.

Listo, reinicia el smartphone y las notificaciones o el ícono del buzón de voz habrán desaparecido.

