¿Cansado del fondo de pantalla de bloqueo que viene de manera predeterminada o no sabes qué colocar en tu dispositivo móvil? La capa de personalización One UI de Samsung cuenta con una increíble herramienta que cambiará automáticamente la imagen de la pantalla de bloqueo cada vez que la enciendes para ver la hora, fecha y notificaciones, a continuación te enseñaré a utilizarla. Esta función te permite seleccionar un total de 5 categorías entre todas las disponibles: paisajes, plantas, vida, perros, gatos, animales, arte, comida, postres y especial, lo mejor de todo es que Samsung añade nuevas imágenes después de haber pasado dos semanas, sin duda será de mucha utilidad si no deseas ver lo mismo a diario.

Así puedes cambiar el fondo de pantalla de tu móvil Android automáticamente

Primero, pulsa por unos segundos sobre cualquier espacio vacío en la pantalla del smartphone .

. También puedes realizar el gesto pellizcar como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara.

Se habilitarán unas opciones en la parte inferior.

Presiona la que dice “ Fondo de pantalla y estilo ” > luego toca en “ Cambiar fondos de pantalla ”.

” > luego toca en “ ”. Desplázate hacia y oprime la sección denominada “Servicios de fondo de pantalla”.

Aquí selecciona la alternativa “ Pantalla de bloqueo dinámica ”.

”. Descarga (con conexión wifi) y selecciona las categorías de tu preferencia.

Finalmente, bloquea y desbloquea la pantalla, así podrás ver cómo cambian automáticamente las imágenes.

