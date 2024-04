Una de las cosas que siempre me gusta de Instagram es que puedes compartir con tus amigos desde fotos, videos, y hasta poder chatear sin necesidad de perder tus conversaciones. La aplicación ha cambiado desde su creación el 2010, pero también ha sufrido una serie de caídas o fallos de los servidores que han dejado a miles sin poder visualizar lo que comparten sus amigos. ¿Has querido publicar una Historia o un Reel en la app de Meta y no has podido? Existen varios contextos en los que esto sucede y no es tu culpa. Así que hoy te ayudaré a solucionarlo lo más antes posible para que así puedas difundir tu clip para que tus contactos o seguidores se diviertan con tus ocurrencias o la información importante que les brindas.

Por qué no puedo subir Reels o Historias en Instagram

Si observas que tus Reels o Historias de Instagram no están subiendo, entonces usa estos pasos.

El primero de ellos es comprobar si realmente la plataforma ha dejado de funcionar ya sea por una caída mundial o por error de sus servidores .

. Para ello simplemente puedes chequear la web DownDetector

Con ella podrás saber si exáctamente hay fallas en la aplicación en varios países. Incluso, puedes verificar esa información en la red social “X”.

INSTAGRAM | Si ocurre un problema similar, lo mejor siempre será chequear si es que no se ha caído la plataforma. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la ex Twitter también los usuarios tienden a reportar si hay fallos en Instagram.

Pero si no es nada de eso, te recomiendo que chequees tu internet .

. Asegúrate de que tu módem esté encendido . Además puedes reiniciarlo, dejándolo desenchufado 5 a 20 segudos y luego volviéndolo a conectar.

. Además puedes reiniciarlo, dejándolo desenchufado 5 a 20 segudos y luego volviéndolo a conectar. Ahora anda a tu smartphone y comprueba si la conexión ha regresado. Vuelve a subir esa Historia o Reel.

INSTAGRAM | Recuerda siempre chequear si tienes una nueva actualización en Instagram. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También debes visualizar si es que tienes el Wifi encendido, los datos o que no se haya activado el “Modo avión” de la nada .

. Recuerda que la recuperación de Instagram ante una caída mundial puede demorar alrededor de una hora hasta un día.

No olvides tampoco actualizar la aplicación para evitar cualquier tipo de imprevisto.

