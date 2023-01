Resulta muy frustrante que a pesar de tener el volumen de tu teléfono inteligente al 100% no logres escuchar la canción que colocaste o los diálogos del video que estás mirando, ¿Hay alguna solución? la respuesta es sí, y no será necesario que te vincules por bluetooth a dispositivos adicionales, como un parlante, auriculares, televisor, etc., desde Depor te enseñaremos un método que pocos usuarios conocen para incrementar el sonido de los altavoces de tu smartphone Android. Toma nota.

Antes de comenzar, es importante destacar que el sonido de tus altavoces aumentarán en un 60% independientemente de su volumen máximo, sin embargo, todo dependerá del lugar en donde te encuentres, por ejemplo: si estás en el bus, es probable que el sonido del tráfico no te deje escuchar correctamente.

La guía para aumentar el sonido de los altavoces de tu smartphone

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android .

. Ahora, busca y descarga la aplicación denominada “Amplificador de volumen GOODEV”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

. El siguiente paso es abrir la app y otorgarle los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes.

La interfaz de la plataforma es muy simple, te aparece una barra de nombre “Boost” (aumentar).

Por defecto viene en 0%, desplázala hacia la derecha hasta el 40% o 45%.

Presiona el botón de inicio que se ubica en la barra de navegación de tu teléfono para salir del “Amplificador”.

Finalmente, reproduce tu música o video favorito y notarás un incremento en el sonido.

