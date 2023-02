Hace muchos años, cuando querías conectarte a una red wifi tenías que pedirle al propietario la contraseña de su señal, la cual había apuntado en algún lugar de su casa o se la sabía de memoria, sin embargo, esto no era obligatorio porque el propio modem cuenta con su password nativo en la parte trasera, en caso no haya sido modificado no habría ningún problema de conectividad.

La conexión a cualquier red wifi ha cambiado y ahora se realiza a través de los códigos QR, no obstante, esta herramienta de escáner no se encuentra disponible en todos los dispositivos móviles con sistema operativo Android; por ejemplo: supongamos que tú tienes un teléfono moderno y tu amigo uno muy antiguo, será imposible que este último pueda escanear el código y se conecte a internet, ya que la tecnología de su celular no es compatible con la función. Aquí deberías dictarle la contraseña y que la digite manualmente, pero ¿Qué pasa si no la sabes? desde Depor te enseñaremos a descubrir la clave de tu wifi teniendo una captura de pantalla del QR.

La guía para saber la contraseña de tu wifi con su código QR

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android y presiona sobre el apartado de “Conexiones”.

y presiona sobre el apartado de “Conexiones”. Ahora, toca en “wifi” y se abrirán todas las redes disponibles.

Justo a la derecha de la red a la que estás conectado, oprime la rueda dentada o engranaje, luego en el ícono que se ubica en el extremo inferior izquierdo.

Aquí te aparecerá el código QR de la red wifi, si otro usuario lo escanea se conectará automáticamente. Como puedes ver, no está la contraseña.

Tómale una captura de pantalla al QR.

Para conocer la clave ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la aplicación denominada “Escáner QR”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

y descarga la aplicación denominada “Escáner QR”, para obtenerla rápidamente haz clic . El siguiente paso es abrir la app y apretar sobre la opción “Escanear imagen” > selecciona el screenshot y pulsa en el check de arriba a la derecha.

Finalmente, debajo del nombre de la red te saldrá la contraseña.

