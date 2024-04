No la has borrado de casualidad. Antes los dispositivos Android de todas las gamas tenían la popular Radio FM, una aplicación con la que podías escuchar cualquier emisora sin necesidad de tenerla que descargar y, sobre todo, sin gastar tus megas. En la actualidad algunos terminales, en especial los de gama alta, ya no vienen con esa app debido a una serie de criterios que hoy te voy a explicar. De modo que si deseas oír tu estación favorita, es necesario descargar un programa en tu móvil para saber de las noticias, sobre todo, ello ante posibles fenómenos naturales que pueden afectarte.

Por qué tu celular no tiene la app Radio FM

Los fabricantes la consideran como una aplicación muy obsoleta y que solo genera espacio de almacenamiento , asimismo, existen otras plataformas para escuchar cualquier música sin estar esperando que reproduzcan la tuya, como por ejemplo: YouTube, Spotify, Apple Music, etc.

, asimismo, existen otras plataformas para escuchar cualquier música sin estar esperando que reproduzcan la tuya, como por ejemplo: YouTube, Spotify, Apple Music, etc. La radio FM funciona con una antena que está incorporada en la parte interior del smartphone, este componente ocupa mucho espacio y evita que los dispositivos sean delgados, por esta razón y otras, los dispositivos antiguos eran gruesos.

ANDROID | La aplicación de Radio FM viene en algunos terminales de gama media que tienen entrada para audífonos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Se utilizó el espacio del chip de la radio FM y su antena para añadir otros elementos más modernos y otorgarle al usuario una mejor calidad de sonido, fotografía o duración de la batería.

y su antena para añadir otros elementos más modernos y otorgarle al usuario una mejor calidad de sonido, fotografía o duración de la batería. La radio FM también consume una gran cantidad de batería; por otra parte, los celulares de la gama alta ya no cuentan con el puerto “Jack 3.5″, solo podías utilizar el aplicativo con unos auriculares conectados.

ANDROID | Así funciona la aplicación de Radio FM en algunos terminales. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

