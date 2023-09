Ahora mismo la tendencia es que los smartphones no vengan con cargador. Los primeros en tomar esta decisión ecofriendly fue Apple con sus iPhones más modernos y algunas marcas han seguido el ejemplo para el sistema operativo Android. Samsung, por ejemplo, viene haciendo lo mismo con los móviles de gama alta. Lástima que no todos tienen más de un mismo celular como para compartir el cargador anterior, así el puerto USB-C sea el estándar actual. No todos pueden comprarse el cargador original, así que acuden a los genéricos, ¿pero son realmente segundos de usar?

Aunque los cargadores genéricos para teléfonos Android pueden parecer una opción económica y conveniente, su uso puede tener consecuencias negativas tanto para el dispositivo como para la seguridad del usuario. En esencia, porque los cargadores originales diseñados por el fabricante del dispositivo cuentan con la optimización necesaria para garantizar una carga segura y eficiente, así como una menor posibilidad de sobrecalentamiento.

“El uso del cargador original de tu smartphone es esencial para mantener la integridad de la batería y la salud general del dispositivo. OPPO diseña cuidadosamente sus cargadores para cumplir con los estándares de calidad y seguridad, brindando la corriente y el voltaje adecuados, lo que garantiza una experiencia de carga óptima sin comprometer la vida útil de la batería”, explicó Gabriela Cortés, directora de Marketing de OPPO Perú.

Hay que tener en cuenta que los cargadores genéricos podrían no cumplir con los mismos estándares de seguridad a comparación de uno que es de la misma marca, exponiendo al equipo a problemas eléctricos, sobrecalentamiento o daños en el aspecto físico del equipo.

A esto se suma que los cargadores genéricos a menudo están fabricados con materiales de menor calidad, lo que podría resultar en cables frágiles o conectores poco seguros que pueden causar cortocircuitos o daños al puerto de carga del teléfono. Lo que es peor es que su uso y posibles daños no son cubiertos por los fabricantes de smartphones. Si algo sale mal, podrías asumir todos los costos por tratarse de equipos no autorizados según el documento de la garantía.

¿Cómo seleccionar el mejor cargador genérico?

Digamos que nada de lo anterior te convence. Te recomendamos seguir estas pautas para que no tengas riesgos a futuro aunque ten en cuenta que estás asumiendo la responsabilidad bajo tus propios riesgos.

Lo clave es descubrir cuánta potencia necesita en vatios (W) tu smartphone. La información suele aparecer en la hoja de especificaciones o en el manual de un teléfono. Por lo general, la potencia de carga varía entre 18 y 80 W, y algunos como OnePlus incluso superan los 120 W.

Verifique el protocolo de carga admitido por su celular. Si es propietario, como SuperVOOC de OPPO, deberá comprar un cargador de marca propia. Los estándares universales como USB Power Delivery (PD) abren la puerta a muchas opciones de terceros. Ojo con ese detalle técnico.

Selecciona un cargador que coincida tanto con los requisitos de energía como con el estándar de carga de su dispositivo. Si planeas cargar varios celulares con un solo cargador, verifíquelo dos veces para asegurarse de que pueda compartir suficiente energía en todos sus puertos para sus dispositivos y que cada puerto admita los estándares requeridos.