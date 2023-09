A medida que el lanzamiento del altamente anticipado iPhone 15 de Apple se acerca, los expertos de Kaspersky han detectado una serie de estafas que explotan la emoción en torno a esta innovación tecnológica. Estos engaños engloban diversos esquemas fraudulentos, cada uno con riesgos particulares para los consumidores desprevenidos, incluyendo posibles pérdidas de datos y financieras.

Loa hackers ahora se dedican a capitalizar la ansiedad de los usuarios por ser los primeros en poseer el último dispositivo de Apple. La forma en que normalmente se desarrolla este engaño es la siguiente: los estafadores afirman que tienen acceso a iPhones de prelanzamiento y ofrecen la oportunidad de comprarlos, generalmente a un precio premium. Para asegurar su compra “exclusiva”, se les solicita a las víctimas que realicen un pago por adelantado o compartan su información financiera. También se requiere que proporcionen detalles de identificación personal, como nombres, direcciones y números de teléfono. Una vez que se realiza el pago, los estafadores desaparecen, dejando a las víctimas sin el iPhone prometido y sin su dinero. Además de los riesgos financieros, esta estafa plantea preocupaciones significativas de privacidad, ya que los datos robados pueden potencialmente ser vendidos en mercados clandestinos.

Otra modalidad consiste en ofrecer a los participantes la oportunidad de ganar el nuevo iPhone 15, siempre y cuando paguen una tarifa nominal por adelantado. El desarrollo típico de este esquema es el siguiente: los usuarios son atraídos por la perspectiva de obtener un iPhone 15 gratuito, complementando su anticipación por el próximo lanzamiento. Para participar en el sorteo, se instruye a los participantes a pagar una pequeña tarifa, a menudo disfrazada como una tarifa de “procesamiento” o “registro”. Sin embargo, después de pagar la tarifa, los participantes no reciben nada a cambio. El iPhone prometido sigue siendo esquivo, resultando en pérdidas financieras para aquellos que participaron en el engaño.

El consejo es sencillo: no te desesperes por el iPhone 15. Se recomienda encarecidamente no realizar pagos por adelantado ni compartir información personal con fuentes no verificadas. La anticipación por un nuevo dispositivo es comprensible, pero la prudencia es clave para evitar caer en estas estafas.

“En la era digital, los estafadores están constantemente adaptándose y explotando nuestra emoción por las últimas tendencias tecnológicas. Es crucial que los consumidores se mantengan vigilantes, verifiquen las ofertas y protejan su información personal. Recuerda, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, a menudo lo es”, comenta Tatyana Kulikova, experta en seguridad de Kaspersky.

Cómo no caer en las estafas

Para evitar caer víctima de este tipo de estafas, los expertos de Kaspersky recomiendan:

Verificar la fuente: asegúrate de estar tratando con vendedores reputados y autorizados, especialmente en compras previas al lanzamiento.

Evitar pagos por adelantado: ten precaución con las ofertas que exigen pagos por adelantado en sorteos o productos previos al lanzamiento.

Utilizar canales oficiales: confía en el sitio web oficial de Apple o minoristas autorizados para realizar compras genuinas.

Revisar reseñas: antes de hacer cualquier compra en línea, investiga al vendedor y revisa los comentarios de los clientes.

Habilitar la autenticación de dos factores (2FA): protege tus cuentas en línea, especialmente las vinculadas a métodos de pago, con la autenticación de dos factores.

Utilizar una solución de seguridad: una solución de seguridad automatizada, como Kaspersky Premium, te protegerá contra todas las estafas conocidas y desconocidas.

Mantenerse informado: mantente al tanto de las estafas comunes y las mejores prácticas de ciberseguridad.