Los celulares con sistema operativo Android cuentan con una aplicación de reloj que viene instalada de forma predeterminada, la misma que tiene opción de alarma para que te despiertes a una determinada hora y no llegues tarde a tu centro de labores, escuela, universidad, etc., sin embargo, se ha descubierto que podrías retrasarte en tus actividades si decides agregar tu canción favorita como ringtone o sonido de alarma.

Muchos fabricantes de teléfonos inteligentes, como por ejemplo: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., incluyen en sus despertadores unos tonos de alarma que normalmente son instrumentales, significa que no hay voces. Estas se pueden personalizar, quiere decir que es posible añadir un nombre, qué días sonará, si vibrará y cada cuánto tiempo sonará nuevamente tras posponerla, no obstante, también te permite cambiar los clásicos ringtones por tu canción favorita.

Es necesario destacar que puedes programar una alarma con el Asistente de Google, pero de acuerdo a la información difundida por el portal tecnológico Andro4all, se pudo conocer que algunas canciones son capaces de detener o apagar tu despertador automáticamente en menos de dos segundos.

Canciones que apagan las alarmas de tu celular Android

El Asistente de Google se suele activar cuando en un video o audio dicen la palabra “Hey” (Hey Google) u “Ok” (Ok Google).

se suele activar cuando en un video o audio dicen la palabra “Hey” (Hey Google) u “Ok” (Ok Google). Además, el problema de las alarmas solamente afecta a los dispositivos de la marca Google Pixel.

Estos equipos te permiten utilizar el Asistente de Google sin decir la popular frase “Ok Google”.

Si te encuentras viendo algo o escuchando una música y dices la palabra “Stop” (detener) o “Snooze” (Posponer), de inmediato van a ocurrir estas acciones.

Por ello, si colocas una canción como tono de alarma en donde digan cualquier de las dos palabras (sobre todo al inicio), la misma se va a detener o posponer de inmediato.

