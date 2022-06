Todos los teléfonos inteligentes que trabajan bajo el sistema operativo de Android, le otorgan diferentes funciones a los usuarios gracias a las aplicaciones móviles, tanto las predeterminadas como las que has descargado a través de la Google Play Store. La referida plataforma te transmite confianza al momento descargar apps en tu dispositivo, sin embargo, no es el único lugar en donde puedes obtenerlas, de hecho cuando estas no cumplen con las expectativas de los usuarios se suele optar por instalar APKs, ¿Qué son y en que se diferencian? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Antes de explicar las diferencias, es importante aclarar que desde la Google Play de Android solo encuentras aplicaciones verificadas y protegidas con el sistema denominado “Google Play Proyect”, el cual se encarga de garantizar la seguridad de las apps, quiere decir que solo se pueden publicar programas libres de virus. Este es un punto a favor para la tienda de Google, pues de esta manera no ponen en riesgo tu información personal o bancaria.

DIFERENCIAS ENTRE LAS APPS Y LAS APKS DE ANDROID

Las apps y las APKs te ofrecen lo mismo, ahí no existe ninguna diferencia, por ejemplo: una app y APK de WhatsApp van a tener el mismo funcionamiento, no obstante, la diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que las aplicaciones las obtienes desde la Google Play Store automáticamente, las APKs debes instalarlas y actualizarlas manualmente.

Seguro te preguntarás, ¿Por qué me complico instalando APKs cuando son prácticamente lo mismo? la respuesta es la siguiente, no todos los celulares son compatibles con las aplicaciones de la Google Play, e incluso algunas no se encuentran en esta tienda, es así que los usuarios optan por descargarse APKs.

LA GUÍA PARA INSTALAR UNA APK EN MI CELULAR ANDROID