Android es un sistema operativo para teléfonos inteligentes, el cual cuenta con diferentes herramientas, pero las básicas son las que se encuentran en el panel de notificaciones, ese lugar en donde activas el WiFi, GPS, linterna, etc., también es posible encender el “modo avión”, ¿Qué es y para qué sirve esta función de tu smartphone? desde Depor lo explicaremos a continuación, no solo sirve para los vuelos, tiene otros beneficios que puedes aprovechar.

Antes de comenzar, primero responderemos la siguiente pregunta: ¿Qué es el modo avión? es un tipo de ajuste que sirve para desconectar todas las conexiones inalámbricas en tu teléfono inteligente (incluyendo el WiFi, Bluetooth, datos móviles, etc.), quiere decir que no tendrás acceso a internet y tampoco a otras funciones básicas del celular como realizar o recibir llamadas y mensajes de texto (SMS), tu equipo quedará un 99% inoperativo y solo podrás acceder a las aplicaciones que no requieran de una conexión a la red, como por ejemplo: la calculadora, alarma, calendario, entre otras.

¿Cuándo debes utilizar el modo avión en tu celular?

Es importante aclarar que el modo avión fue creado para activarse minutos antes de viajar en un avión, ya que la señal de los celulares podrían interferir o perjudicar la comunicación entre la tripulación del vuelo y los controladores aéreos.

También es posible utilizarlo para ahorrar batería, ya que el gasto de energía es mucho menor cuando desactivas todas las conexiones del móvil.

Incluso tu smartphone cargará más rápido con este modo activado, estamos hablando de una doble velocidad.

Se recomienda encenderlo por unos minutos y luego apagarlo para solucionar los problemas con la conexión del WiFi o datos móviles, es una de las mejores soluciones porque todas las conexiones de tu teléfono se reiniciarán automáticamente sin la necesidad de reiniciarlo.

En caso uno de tus juegos no requiera conexión internet, prende el modo avión para que no aparezcan esos masivos anuncios que te interrumpen.

