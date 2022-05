Cada vez que los usuarios se van a comprar un smartphone nuevo, primero se fijan en los megapíxeles de la cámara o las fotos que toma, el diseño del equipo, la duración de la batería, etc.; sin embargo, la calidad del sonido es un aspecto muy importante que ha pasado a un segundo plano. En los últimos cinco años, diferentes compañías se han dedicado a fabricar celulares con mejores salidas de audio, esto gracias a la implementación de la opción “Dolby Atmos”, ¿Sabes para qué sirve y cómo activarla en tu móvil Android? a continuación lo explicaremos desde Depor.

Se trata de una herramienta de sonido que la puedes habilitar desde el menú de notificaciones de Android, la ubicas con el ícono de un rectángulo con dos huecos en forma de una letra “D”. Además, solo está disponible en algunos dispositivo móviles que cuentan con “sonido estéreo”, quiere decir que tu smartphone debe tener como mínimo dos altavoces para una salida de audio en la parte superior e inferior.

PARA QUÉ SIRVE DOLBY ATMOS EN TU TELÉFONO ANDROID

Dolby Atmos se encarga de optimizar las frecuencias del sonido en un celular, para ser claros va a mejorar considerablemente el audio de los altavoces. Es importante aclarar que está tecnología se utiliza comúnmente en las salas de cines, pues el objetivo es emitir todos los sonidos posibles justo en las tres dimensiones del espacio en dónde se encuentra físicamente una persona.

Aunque los teléfonos móviles de gama media o alta no te brindarán la misma calidad de sonido que una sala de cine, si vas a notar una mejora en el audio cuando mires una película, un vídeo en YouTube, tras reproducir una nota de voz en WhatsApp, etc., asimismo, la referida herramienta también se activará con los auriculares por cable con entrada Jack de 3,5 milímetros, o cables de tipo USB C, con el sistema Bluetooth no funcionará.

