Los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android de la gama media y alta, cuentan con un puerto USB tipo C, que normalmente se utiliza para cargar la batería de tu dispositivo, sin embargo, alguna vez te has preguntado ¿Qué otras funciones puede realizar esta entrada que sustituyó al orificio compatible con el cable micro USB? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Las compañías tecnológicas que fabrican celulares, como: Samsung, Motorola, Huawei, etc., decidieron añadir el puerto USB tipo C en todos sus terminales de la gama media y alta de la actualidad, solo algunos equipos de la gama baja todavía tienen el clásico micro USB. ¿Por qué se cambió? por muchas razones, por ejemplo: el USB-C es reversible, quiere decir que puede ser conectado en cualquier posición, así evitarás dañar la entrada; también logra mayores velocidades de transferencia, tanto de energía como de datos multimedia.

Sin embargo, la entrada USB tipo C no solo funciona para cargar tu celular en caso tu equipo se encuentre con poca batería, también cumple con otras funciones muy importantes que seguramente no conocías. Conócelas y sácale el mayor provecho a tu dispositivo Android.

QUÉ OTRAS FUNCIONES CUMPLE EL USB-C DE TU MÓVIL ANDROID

Tras conectar tu smartphone a una computadora o portátil, no solo te permitirá transferir archivos multimedia, sino que también podrás utilizar la cámara del teléfono como una webcam e incluso un mouse.

Otra opción es la de ver la pantalla de tu teléfono en el televisor, solo requieres de un adaptador USB-C a HDMI.

Los celulares de gama alta suelen tener baterías de 5 a 6 mil mAh (Miliamperios), por ello, la referida entrada te permite cargar otros dispositivos con la herramienta denominada “Carga inversa”. Para esto necesitas un adaptador de cable USB-C, luego tendrás que conectar ambos móviles.

A veces resulta difícil jugar gameplays desde tu teléfono Android, pero, en el mercado de la tecnología existen mandos de PlayStation o Xbox con entrada USB-C.

