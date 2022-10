Una costumbre que realizan los usuarios cada vez que se van comprar un teléfono inteligente con sistema operativo Android, es que solamente se concentren en los componentes que conforman el equipo, como por ejemplo: los megapíxeles de la cámara, memoria RAM, procesador, etc., sin embargo, también hay aspectos muy relevantes que no necesariamente tienen que ser técnicos, nos referimos a las letras “CE” que se encuentran impresas en la parte trasera de los dispositivos móviles, ¿Qué significan? desde Depor lo explicaremos a continuación.

La mayoría no le toma importancia y no saben que significan las letras “CE”, casi siempre pasan desapercibidas y no solo se ubican en los celulares con Android, sino también en las tabletas y muchos dispositivos electrónicos. Existen dos versiones de esta especie de logotipo, una con las letras juntas y la otra separadas, ambas se relacionan con el bienestar de tu salud.

QUÉ SIGNIFICAN LAS LETRAS “CE” DE TU CELULAR ANDROID

Si volteas tu móvil vas a ver la marca del fabricante y debajo de la misma está grabado las iniciales “ C E ” (separadas).

” (separadas). Definiendo cada letra significa Conformité Européene .

. Esto quiere decir que tu teléfono cumple con los requisitos de calidad y seguridad que solicita la “ Unión Europea ” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios.

” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios. Para resumirlo, en caso el smartphone no cuente con las iniciales “C E” (separadas), si te ocurra algo por culpa de algún fallo en el equipo, el fabricante no podrá responder si el hecho o accidente se generó en Europa.

Por otra parte, las letras “ CE ” (juntas), significan “ China Export ”.

” (juntas), significan “ ”. Dicha marca la llevan todos los productos importados del país asiáticos. Así vas a saber si alguien te quiere engañar diciendo que el producto ha sido importado desde Europa.

RECOMENDACIONES PARA MANTENER TU SMARTPHONE FRÍO DURANTE EL VERANO

Evita sesiones de juegos intensas : si juegas por muchas horas durante el invierno tu teléfono también se sobrecalentará, no obstante, la temperatura del ambiente no alimentará ese excesivo calor en el equipo, en cambio en el verano sí. En esta última estación trata de no abrir juegos pesados que consuman demasiados GB de la memoria RAM.

: si juegas por muchas horas durante el invierno tu teléfono también se sobrecalentará, no obstante, la temperatura del ambiente no alimentará ese excesivo calor en el equipo, en cambio en el verano sí. En esta última estación trata de no abrir juegos pesados que consuman demasiados GB de la memoria RAM. Aplicaciones abiertas en segundo plano : cuando en la computadora minimizas una ventana no la has cerrado por completo, lo mismo ocurre en tu celular al momento de salir de una app, solo la has minimizado. Si deseas cerrarlas todas presiona el ícono de las tres rayas verticales que se ubican en la barra de navegación de Android , luego, procede a tocar el botón que dice “Cerrar todo”, así no dejarás procesos abiertos, por lo tanto tu celular no se sobrecalentará aún más con la temperatura del verano.

: cuando en la computadora minimizas una ventana no la has cerrado por completo, lo mismo ocurre en tu celular al momento de salir de una app, solo la has minimizado. Si deseas cerrarlas todas presiona el ícono de las tres rayas verticales que se ubican en la barra de navegación de , luego, procede a tocar el botón que dice “Cerrar todo”, así no dejarás procesos abiertos, por lo tanto tu celular no se sobrecalentará aún más con la temperatura del verano. Evita utilizar fundas : las fundas ayudan que tu smartphone se mantenga protegido ante los golpes o caídas, pero, algunos materiales transmiten el calor de un modo más significativo.

: las fundas ayudan que tu smartphone se mantenga protegido ante los golpes o caídas, pero, algunos materiales transmiten el calor de un modo más significativo. Carga tu celular en lugares fríos : este tip se relaciona con el anterior, al momento de cargar tu dispositivo quítale la funda, asimismo, coloca el equipo en una superficie fría, como el suelo por ejemplo, no lo dejes en la cama, encima de una tela o sobre algo que genere calor.

: este tip se relaciona con el anterior, al momento de cargar tu dispositivo quítale la funda, asimismo, coloca el equipo en una superficie fría, como el suelo por ejemplo, no lo dejes en la cama, encima de una tela o sobre algo que genere calor. Desactiva funciones innecesarias : no tengas el bluetooth encendido si no lo vas a utilizar, de igual manera los datos móviles, la conectividad 5G, el modo Game Turbo de Xiaomi, etc., son funciones que solo sobrecalentarán el móvil.

: no tengas el bluetooth encendido si no lo vas a utilizar, de igual manera los datos móviles, la conectividad 5G, el modo Game Turbo de Xiaomi, etc., son funciones que solo sobrecalentarán el móvil. Otras recomendaciones: apaga tu celular por unos minutos una vez al día, y adquiere ventiladores externos.

