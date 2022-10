Seamos sinceros, actualmente existen pocas personas que tienen las intenciones de devolver un teléfono inteligente que hallaron en la calle, trabajo, universidad, etc., la mayoría retira la tarjeta SIM y seguidamente lo apaga para que nadie sea capaz de rastrearlo mediante el mecanismo de seguridad de Google denominado “Buscar mi dispositivo”. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos lo que deberías hacer si alguna vez te encuentras un smartphone con sistema operativo Android.

Apropiarte de un celular que no es tuyo y revisar su contenido es considerado como un delito grave, incluso si lo encontraste en la calle, lo correcto sería devolvérselo a su dueño y recibir una recompensa voluntaria por el acto solidario; sin embargo, algunas personas que sí tienen esa voluntad de entregárselo a su propietario no saben qué hacer al momento de recoger el equipo perdido.

CÓMO ACTUAR SI TE ENCUENTRAS UN CELULAR

Primero, no apagues el teléfono, es un hecho que el propietario intentará llamar a su número para corroborar si todavía sigue prendido.

En caso se coordine un punto de encuentro para la devolución, lo ideal sería ir con alguna autoridad policial, de esta manera vas a contar seguridad si se trata de un extraño.

Antes de entregarlo, asegúrate que lo desbloquee y te diga su número telefónico para corroborar que realmente le pertenece a él o ella.

Si lo has hallado en un centro comercial o intitución educativa (de confianza), lo ideal sería reportar el móvil al área de “Objetos perdidos”, ellos se encargarán de todo lo demás.

Ahora, si nadie se comunica después de varias horas y el objeto lo encontraste en la calle, acude a la comisaría más cercana de tu zona para que lo entregues.

Recuerda dar las especificaciones exactas del hallazgo, como por ejemplo: la fecha, hora, dirección exacta, etc. Las autoridades trabajarán para que llegue a las manos de su verdadero dueño.

CÓMO EVITAR QUE LOS DELINCUENTES APAGUEN TU CELULAR

Ingresa a los “Ajustes” de Android .

. Busca e ingresa a la sección “Pantalla de bloqueo”.

Se abrirá una nueva ventana. Aquí presiona en “Ajuste de Bloqueo seguro”.

El siguiente paso es introducir tu contraseña, PIN, huella dactilar o patrón de seguridad para continuar.

Por último, activa las opciones “Bloquear con tecla lateral” y “Bloquear red y seguridad”.

Acabas de reforzar la seguridad de tu celular Android y la información que almacenas en su interior. Antes de probar el bloqueo seguro, corrobora que no tengas activada la función “Lugares de confianza”, ya que el teléfono se desbloqueará solo cuando presiones el botón de encendido o apagado o des dos toques a la pantalla, esto ocurre porque el dispositivo reconoce que se encuentra en tu casa, oficina del trabajo, universidad, etc. Si no cuentas con dicha configuración, bloquea tu celular, intenta apagarlo y verás que te pedirá colocar el patrón, PIN, o contraseña.

