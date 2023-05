El avance de la tecnología móvil no deja de sorprendernos, ya que actualmente puedes realizar muchas acciones con tu teléfono inteligente en reemplazo de algunos aparatos, como por ejemplo: la posibilidad de pagar a través de una aplicación bancaria (sin usar la tarjeta de crédito o débito), programar una alarma (sin comprar un despertador), convertir el dispositivo móvil en una webcam para la computadora, etc., sin embargo, para esto dependes de programas externos, algo que no ocurre con una herramienta nativa de Samsung que mide con mucha precisión a los objetos y personas.

Se trata de la “Zona AR” que traducida al español sería “Realidad Aumentada”, la cual se encarga de la interacción entre los ambientes virtuales y el mundo físico, posibilitando que ambos se entremezclen a través de la cámara de un dispositivo móvil perteneciente a la gama alta de la marca Samsung.

En la referida sección encuentras la herramienta que te permite medir el ancho y alto de cualquier objeto o persona tras enfocarlo con la cámara de tu celular, es necesario destacar que los resultados son exactos, compruébalo utilizando un flexómetro.

La guía para medir un objeto o persona con la cámara de tu teléfono Android

Primero, abre la cámara de tu teléfono Android .

. Ahora, presiona la pestaña “Más” que se ubica en la parte inferior derecha.

Se desplegarán los modos. Oprime el apartado que dice “Zona AR” (arriba a la izquierda).

Toca sobre el botón “Instalar” y descarga la función denominada “Medición rápida”.

El siguiente paso es abrir la referida herramienta.

Existen dos maneras para medir objetos y personas:

La forma automática: enfoca la cámara trasera del teléfono sobre algo, pero que se vea por completo, rápidamente te mostrará el ancho, alto y área total. La forma manual: en la cámara te saldrá un círculo con un punto en el medio, este sitúalo al inicio del objeto, luego, pulsando y sin soltar el símbolo de la cruz, arrástralo hacia el final del mismo, así obtendrás los valores reales.

Es necesario destacar que en los “Ajustes” de la herramienta puedes cambiar de centímetros a pulgadas o viceversa.

