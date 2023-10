Siguen los problemas con el iPhone 15. Hace varios días informamos sobre el sobrecalentamiento del dispositivo, un fallo a nivel de software que puedo ser solucionado con una actualización. Ahora, los usuarios reportan que los nuevos teléfonos de Apple se han apagado por la noche sin razón aparente. Lee hasta el final porque te contaremos cómo saber si tu iPhone pasó por lo mismo.

Los testimonios reportados en Reddit y redes sociales no dan explicación sobre por qué los iPhone 15 y otros modelos se han apagado durante la noche por varias horas. No se sabe si debe a un error del sistema operativo iOS 17.0.3 aunque los usuarios han reportado que el mismo error ha sucedido con versiones anteriores.

El redditor DoomSleighor tiene una explicación tentativa sobre qué viene sucediendo con los iPhone. Su teoría es que el teléfono tiene un bug que hace que el gráfico de la batería muestre un hueco entre ciertas horas de la madrugada sin que eso signifique que el móvil haya estado apagado. Otra explicación es que se trate de un recalibrado de batería, pero es extraño que la compañía no haya informado de la eventualidad.

Cómo saber si tu iPhone se apagó de noche

El proceso es bastante sencillo. No te preocupes si es que tu teléfono pasó por lo mismo, porque no se han reportado fallos del equipo. Para saber si tu iPhone se apagó por la noche, habrás notado en la mañana que el dispositivo te ha vuelto a pedir el PIN a causa de un reinicio. También puedes acudir a Ajustes > Batería para comprobar si el iPhone se ha apagado según el nivel de la batería. Si el gráfico muestra una zona sin franjas, es porque durante ese momento el iPhone ha estado apagado. Para conocer si estaba cargando o no, revisa la línea horizontal que aparece en la parte inferior del cuadro. Según el caso, notarás que la carga se ha pausado por completo, es decir, el teléfono se apagó totalmente.