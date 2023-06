La empresa de ciberseguridad Kolide advierte de que no todas las extensiones de ChatGPT para el navegador Google Chrome son seguras, debido a que son servicios ofrecidos por terceros y no por la misma desarrolladora de ChatGPT, Open AI.

Las extensiones para Chrome son herramientas útiles para contar con soporte de ChatGPT en todo momento sin tenerlo abierto en una ventana del browser. Puedes hacer consultas inmediatas y potenciar los resultados de Google con mayor información, pero el usuario corre el riesgo de instalar malwares con los que los hackers pueden robar datos como contraseñas y credenciales bancarias.

La extensión de ChatGPT para Chrome llamada “Quick access to Chat GPT”, por ejemplo, es capaz de robar tus credenciales de Facebook y obtener los tokens de seguridad para acceder a la cuenta bancaria de la víctima. La misma modalidad de robo sucede con las demás extensiones para Chrome que prometen acceso inmediato a ChatGPT desde el navegador.

Actualmente, hay extensiones de ChatGPT que no pueden suponer un riesgo para tu seguridad; no obstante, nuestra recomendación es eliminarlas porque son servicios desarrollados por terceros y no por la desarrolladora original del chat bot. El mismo consejo es para quienes piensen en descargar aplicaciones falsas de ChatGPT para Android y iOS.

Descarga extensiones de forma segura

Utiliza únicamente la Chrome Web Store para descargar extensiones. Evita descargar extensiones de fuentes desconocidas o sitios web no verificados, ya que pueden contener software malicioso.

Antes de instalar una extensión, lee las reseñas de otros usuarios y verifica las calificaciones. Esto te dará una idea de la reputación y la confiabilidad de la extensión.

Al instalar una extensión, se te pedirán permisos para acceder a cierta información en tu navegador. Lee detenidamente los permisos solicitados y asegúrate de que sean relevantes para las funciones que ofrece la extensión. Si una extensión solicita permisos excesivos o sospechosos, es mejor no instalarla.

Las actualizaciones de las extensiones suelen incluir parches de seguridad y correcciones de errores. Asegúrate de tener habilitada la opción de actualización automática para tus extensiones instaladas o verifica regularmente si hay actualizaciones disponibles.

Si ya no utilizas una extensión, desinstálala. Las extensiones innecesarias pueden consumir recursos y representar un riesgo potencial de seguridad. Ve a la página de “Extensiones” en Chrome y elimina las que ya no necesites.

Opta por extensiones populares y ampliamente utilizadas, ya que suelen ser más seguras y cuentan con un mayor respaldo de la comunidad. Además, investiga sobre la reputación y el desarrollador de la extensión antes de instalarla.

Asegúrate de tener la última versión de Chrome instalada, ya que las actualizaciones suelen incluir mejoras de seguridad importantes. Habilita las actualizaciones automáticas o verifica manualmente si hay actualizaciones disponibles.

Instala y mantén actualizado un programa antivirus y un software antimalware en tu sistema. Estas herramientas pueden detectar y prevenir la instalación de extensiones maliciosas en tu navegador.

