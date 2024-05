WhatsApp está haciendo varias modificaciones. Con la última versión se han añadido decenas de funciones para que no solo puedas mejorar tu texto, sino también proteger tu privacidad. Sin embargo, estas opciones deben ser habilitadas por cada usuario. ¿Alguna vez te han dicho el lugar exacto donde te encuentras sin necesidad de haber compartido tu ubicación? Si fue así, entonces este es el truco que debes realizar de inmediato. En la actualidad los ciberdelincuentes pueden acceder a tu localización con solo una llamada. Basta con que tenga tu número para realizar sus fechorías. ¿Quieres acabar con ello? Para ello hay pasos que debes realizar de inmediato a fin de que no solo malhechores accedan a tu aplicación, sino también personas extrañas o contactos que no tienes registrado en la agenda de la app de Meta.

Cómo evitar que extraños sepan dónde te encuentras en WhatsApp

Antes que nada trata de actualizar la aplicación de WhatsApp .

. Debes hacerlo en los terminales Android desde Google Play o iOS Store desde los iPhone .

o . Ahora dirígete a los Ajustes de la app .

. Ingresa a Privacidad y luego anda a la parte más baja.

WHATSAPP | Para ello debes ir a los Ajustes o Configuración de tu smartphone Android. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Verás una pestaña que dice “Avanzada”.

Deberás habilitar el botón que dice “Proteger la dirección IP de las llamadas” .

. De esa manera evitarás que personas deduzcan tu ubicación, generando que todas las comunicaciones sean seguras.

WHATSAPP | Debes activar la pestaña para proteger tu IP. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, existe un detalle que no te gustará mucho: pues se reducirá la calidad de las llamadas .

. Estos pasos son los mismos tanto en los celulares Android y iPhone.

Más trucos de WhatsApp que te interesarán

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.