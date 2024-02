Los auriculares inalámbricos son valorados por su comodidad, ya que su tamaño compacto y ligereza los hacen fácilmente transportables, además de ofrecer ergonomía y facilidad de uso. Sin embargo, su pequeño tamaño también los hace susceptibles de extravío, especialmente si se utilizan en situaciones donde existe la posibilidad de quedarse dormido con ellos puestos, lo que podría resultar en su caída. Además, es común que los usuarios los dejen en lugares diversos sin guardarlos en su estuche de carga.

Para abordar este desafío, Huawei ha desarrollado una solución práctica para ayudar a los usuarios a encontrar rápidamente sus auriculares extraviados. Esta solución permite localizar los auriculares mediante la emisión de un sonido audible desde cada uno de ellos.

¿Cómo puedo encontrar tus audífonos extraviados?

Descarga la aplicación Huawei AI Life

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación de HUAWEI AI Life en tu teléfono Huawei, Android o iOS. En el caso de smartphones Huawei y iPhone, puedes encontrar la aplicación desde sus respectivas tiendas de aplicaciones, pero si tienes Android primero asegúrate de descargar la HUAWEI AppGallery en tu teléfono para que desde ahí puedas descargar la aplicación de AI Life más reciente.

Actualiza tus auriculares: aunque los Huawei FreeBuds Pro 3 y Huawei FreeBuds SE 2 no requieren de la aplicación Huawei AI Life para funcionar y conectarse a tu teléfono, desde la app puedes descargar actualizaciones para mejorar su rendimiento y acceder a funciones adicionales como el ecualizador, modificar los controles de gestos y por supuesto, usar la herramienta para buscarlos.

Soluciones para hallar tus audífonos con Huawei

Búsqueda por sonido

Si pierdes tus auriculares en casa u oficina, la aplicación Huawei AI Life te permite encontrarlos emitiendo un sonido desde cada auricular. Solo abre la app, selecciona tus Huawei FreeBuds Pro 3 o Huawei FreeBuds SE y elige la opción “Buscar auriculares”. Después, selecciona el auricular izquierdo o derecho para que emita un sonido que se irá haciendo más fuerte gradualmente. Sigue el sonido y cuando encuentres el auricular, selecciona “detener sonido” en la app para detener la reproducción.

Es importante que sepas que el sonido solo se podrá reproducir cuando los auriculares estén conectados al teléfono, lo cual sucede siempre que están fuera del estuche y dentro del rango Bluetooth de tu teléfono.

Búsqueda en el mapa

Por otro lado, el estuche de carga no emite ningún sonido, así que en caso de que estos se encuentren dentro del estuche no podrás ubicarlos mediante la señal acústica, pero sí podrías ver dónde están en un mapa. Esta función está orientada a saber dónde dejaste los audífonos por última vez, por ejemplo, si llegas a casa y no los encuentras, pero quieres cerciorarte de que los olvidaste en la oficina.

Para ello debes ir a la aplicación de HUAWEI AI Life > Buscar auriculares > Localizar en el mapa, y ahí podrás ver la ubicación de la última vez que se conectaron a tu teléfono, o incluso, podrás ver su ubicación en tiempo real si están conectados a un dispositivo con tu mismo HUAWEI ID.

Si no logras ver su ubicación es porque probablemente no has activado esta función en tu dispositivo. Si es el caso ve a Ajustes > Seguridad > Buscar dispositivo y activa la opción “Buscar mi teléfono” y “Enviar la última ubicación”.