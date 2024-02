¿Acabas de comprar un Smart TV de la marca LG? Aprovecha la oportunidad para suscribirte gratuitamente a la plataforma de streaming Apple TV+ por tiempo suficiente como para ver series como Monarch: Legacy of Monsters, Masters of the Air, Silo, Hijack, The Morning Show, Foundation, Slow Horses, entre otras.

A través de un comunicado, el fabricante de televisores inteligentes anunció el acceso gratuito por tres meses a Apple TV+ en 93 países. Los dispositivos que aplican a la promoción son los Smart TV LG 4K y 8K (modelos 2018 y posteriores), junto con los modelos de pantalla de estilo de vida StanbyME y StanbyME Go. La oferta estará vigente hasta el 30 de abril.

Países que participan de la promoción

Los países de hispanoamericanos que participan de la oferta de LG son España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Chile , México, Bolivia, Paraguay, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Venezuela y Brasil.

Ten en cuenta que la promoción es válida solo para nuevos suscriptores de Apple TV+. El límite es una oferta por TV e ID de Apple. El plan se renueva automáticamente al precio de tu región por mes hasta que se cancele, al menos un día antes de cada fecha de renovación en la configuración de su cuenta de servicio, así que no olvides hacer la actualización antes de que se haga el cobro a tu tarjeta bancaria. La suscripción, además, requiere del ID de Apple con método de pago registrado.

No está demás señalar que la promoción no es acumulable a otras ofertas que proporcionen acceso al mismo servicio de Apple.

Cómo crear un Apple ID

Lo que necesitarás para crear un ID de Apple es un dispositivo con conexión a Internet para acceder a la página oficial de la compañía estadounidense. Puedes hacer clic en este enlace para iniciar el proceso o recurrir a tu iPhone, iPad o desde la aplicación iTunes.

Es aconsejable crear tu Apple ID desde la configuración de tu equipo. Debes hacer clic en “¿Has olvidado tu ID de Apple o la contraseña?” y luego en “Crear un ID de Apple gratuito”.

En cualquier caso, necesitarás ingresar tu información personal y verificar la cuenta con tu correo electrónico.

Cuánto cuesta la suscripción a Apple TV+

Si compras un dispositivo de Apple, la suscripción a la plataforma de streaming es gratis durante tres meses. La suscripción mensual cuesta 9,99 dólares por mes después de una prueba gratuita de siete días.

Recuerda que Apple TV+ está incluido en Apple One, que incluye hasta otros cinco servicios de Apple en una única suscripción mensual. Los planes Apple One comienzan en $19,95 por mes; además, el plan para estudiantes de Apple Music viene con una suscripción gratuita a Apple TV+.