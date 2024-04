A partir de estos días los propietarios de televisores LG en todos los países europeos tendrán acceso a una variedad de nuevos canales gratuitos de televisión en streaming, enriqueciendo aún más su experiencia de entretenimiento en casa. Entre los canales disponibles se encuentran los Sony One Channels de Sony Pictures y una amplia selección de canales de Lionsgate, ofreciendo a los usuarios una oferta diversa de contenido de alta calidad.

Con Sony One Channels ya disponible en el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, y los canales de Lionsgate disponibles en el Reino Unido, Alemania y Francia, los propietarios de LG Channels y LG Smart TV tendrán acceso a una amplia gama de contenidos emocionantes.

Los canales de Sony ofrecerán una variedad de opciones, incluyendo Sony One Comedy, Sony One Thriller TV con éxitos como Breaking Bad, y Sony One Faves con clásicos como Embrujadas. Además, los aficionados a las películas de acción podrán disfrutar de Sony One Comedy HITS y Sony One Action HITS, que ofrecen desde éxitos de taquilla hasta películas aclamadas por la crítica.

En asociación con Lionsgate, los espectadores británicos y alemanes podrán disfrutar en primicia de contenido con licencia en el recién estrenado canal premium LG 1, operado bajo la marca de la compañía. Esto incluye los derechos exclusivos de series aclamadas como Wong & Winchester y Paul T. Goldman. Con una amplia gama de canales de cine y opciones de películas para ver bajo demanda, LG Channels ofrece algo para todos los gustos.

Más allá de la magia del cine, los canales de deportes de LG Channels contemplan los favoritos de los aficionados, como el fútbol internacional que ofrece FIFA+, el gran tenis que ofrece Tennis Channel o las carreras de autos en directo de MTRSPT. Además, los grandes maestros del ajedrez se enfrentan en Chess TV, con más contenido añadido continuamente.

Cómo acceder a los canal gratis

LG Channels está disponible en los televisores LG Smart TV (modelos LG Smart TV de 2016 en adelante) y se puede acceder fácilmente pulsando la tecla dedicada en el mando LG Magic Remote o a través de la pantalla de inicio.

LG Channels se ha situado constantemente entre las cinco aplicaciones más visitadas de LG Smart TV en todas las regiones en las que se ofrece el servicio, atrayendo a un número cada vez mayor de espectadores. Con los nuevos canales, el servicio está preparado para ofrecer más contenidos de alta calidad que los usuarios podrán descubrir y disfrutar.

Atención con estos fallos de seguridad en WebOS

Los investigadores de seguridad de Bitdefender advierten de estas cuatro vulnerabilidades:

La primera vulnerabilidad permite a un atacante eludir la verificación del PIN y agregar un perfil de usuario privilegiado al televisor sin requerir la interacción del usuario. (CVE-2023-6317).

Otra vulnerabilidad detectada es que permite a los atacantes elevar el acceso que obtuvieron en el primer paso a root y apoderarse completamente del dispositivo ( CVE-2023-6318).

Una tercera vulnerabilidad (CVE-2023-6319) permite la inyección de comandos del sistema operativo manipulando una biblioteca responsable de mostrar letras de música.

La vulnerabilidad CVE-2023-6320 permite a un atacante inyectar comandos autenticados manipulando el punto final de la API.

Cómo actualizar tu televisor LG

LG aconseja la actualización mediante el mismo el televisor. Deberás asegurarte de que tenga conexión a Internet y desde el mismo menú de Ajustes podrás realizar la actualización de una forma muy sencilla.

Para acceder al menú de Ajustes, sigue estos pasos:

1. Entra en el apartado General. Pulsa en Acerca de esta TV.

2. Pulsa en la opción Buscar actualizaciones.

El televisor buscará la última actualización disponible. Puede tardar un tiempo dependiendo de tu conexión a Internet. Una vez comience a descargar la actualización, puedes volver a ver la TV, la descarga se hará en segundo plano y te avisará cuando finalice.

Para evitar hacer lo mismo en el futuro, la recomendación es marcar la opción de buscar actualizaciones automáticamente.

