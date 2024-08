Una de las cosas que me gusta de WhatsApp Beta es que cada vez se están integrando un montón de detalles como la opción para poder mejorar la privacidad de tus chats, así como evitar que personas desconocidas te escriban, evitar el spam, y habilitar una opción que muchos estaban esperando: la posibilidad de desactivar Meta AI.

Pero no todo queda allí, sino que también en la última versión de WhatsApp Beta tienes la particularidad de modificar el color completo de los chats. Eso quiere decir que puedes poner el rojo, azul, verde, amarillo, morado, entre otros, a las burbujas de mensajes.

Esta herramienta ya estaba presente en su más cercano competidor: Telegram. Si bien se esperó demasiado tiempo, ahora es una realidad que los usuarios que se han registrado a la app para desarrolladores lo tienen.

Sin embargo, si todavía no te has unido a WhatsApp Beta en tu dispositivo Android, ya que en los iPhone aún no ha llegado esa nueva herramienta, no te preocupes, porque hoy te enseñaré todos los pasos que debes realizar de inmediato.

Sigue el paso a paso de cómo instalar WhatsApp Beta en tu celular Android para poder cambiar el color de la app

Lo primero que tienes que realizar será ingresar a Google Play en tu dispositivo Android. En los iPhone es otro método completamente distinto.

Una vez que hayas entrado a la tienda de aplicaciones, deberás buscar la app de WhatsApp. Ingresa en ella y desplázate hacia la parte media. Allí se te dirá si deseas unirte a la Beta.

Solo pulsa en “Unirte” y con ello ya podrás contar con la nueva versión de WhatsApp. Eso sí, debes esperar unos cuantos minutos hasta que te llegue la actualización.

De esta manera te podrás unir a la Beta de WhatsApp sin demasiados trámites. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Algunas veces WhatsApp no te permite unirte a la Beta debido a que no hay vacantes disponibles. En caso te suceda eso, no te preocupes porque también te voy a decir qué cosas hacer para que ya formes parte de la familia de desarrolladores.

Pero antes de eso, vayamos al truco que te permitirá cambiar el color completo de las burbujas o los mensajes de WhatsApp. Puedes elegir desde el morado hasta el azul.

Ingresa primero a WhatsApp y luego presiona los Ajustes, mismos que te permiten adaptar la aplicación a tus necesidades.

Ahora presiona donde dice “Chats”. En ese instante anda a “Temas del chat”.

Verás allí dos opciones: Fondo de pantalla y Color de los mensajes. Elige el primero y se habilitarán diversidad de colores.

Solo elige el que más te guste y se modificará todo a tu gusto.

Esta es la opción que te permite cambiar el color de WhatsApp. (Foto: WABeta Info)

¿Qué pasa si no puedo acceder a una vacante de WhatsApp Beta porque todo está copado? No te preocupes, porque estos son los pasos para descargar la app oficial si es que no hay espacio:

Dirígete a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y busca la aplicación llamada Beta Maniac . Esta es completamente gratuita y solo se encuentra en los terminales con sistema operativo de Google.

Esta es completamente gratuita y solo se encuentra en los terminales con sistema operativo de Google. Una vez que lo hayas descargado, tienes que loguearte con tu cuenta de Google. Esto es para que recibas notificaciones cuando se abran vacantes en WhatsApp Beta .

. Ahora solo tienes que buscar WhatsApp y allí aparecerá un nuevo botón para ser desarrollador. En caso no esté abierta la Beta, se te informará con una alerta. Usualmente, esta habilita más espacio en la madrugada, así que atento.

Con Beta Maniac puedes ser Beta Tester en WhatsApp de manera rápida. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

