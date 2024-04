Aprovecha las innovaciones para que tus labores sean más sencillas. Lo cierto es que la tecnología avanza a pasos agigantados y Acer busca posicionarse en el mercado con la serie Swift Go. Más que una simple laptop, la Swift Go es una herramienta de trabajo y creatividad diseñada para potenciar la productividad y enriquecer la experiencia del usuario mediante la integración de lo último en Inteligencia Artificial (IA). Te contamos cuáles son esas novedades y la ficha técnica del Swift Go 14.

La Swift Go de Acer no solo redefine el concepto de una laptop en la era moderna, sino que también demuestra cómo la inteligencia artificial puede ser una extensión natural de nuestras capacidades humanas. Con un diseño elegante y potente, esta laptop está diseñada para adaptarse a las necesidades del usuario, ofreciendo una experiencia única en cada interacción.

Herramientas inteligentes del Swift Go

PurifiedView: se trata de otra joya de la corona de la Swift Go. La pestaña PurifiedView te permite ajustar la configuración de tu cámara sin esfuerzo. Después de seleccionar la pestaña, se abrirá un menú de configuración donde podrás habilitar el encuadre automático, el contacto visual (donde mantienes el contacto visual natural) y el desenfoque del fondo. Estos, junto con otras configuraciones fundamentales de la cámara, se pueden personalizar según tus preferencias.

QuickPanel: en el acelerado mundo digital, la eficiencia es clave, especialmente cuando se trata de herramientas de colaboración de IA. Con eso en mente, Acer QuickPanel ofrece una forma rápida y sencilla de ajustar la configuración de la cámara Acer PurifiedView asistida por IA y del micrófono Acer PurifiedVoice, todo en un solo lugar. Diseñado para ser intuitivo, aparece automáticamente cuando tu dispositivo detecta que su cámara web o micrófono se ha encendido y se oculta de manera inteligente después de un breve período de inactividad.

LiveArt: es una herramienta revolucionaria para los creativos. Utiliza la IA para transformar tus bocetos e ideas en impresionantes obras de arte digital. Con capacidades de aprendizaje automático, LiveArt puede sugerir mejoras, aplicar efectos artísticos y colaborar contigo en el proceso creativo, haciendo que cada proyecto sea una obra maestra. Por ejemplo, podrás eliminar instantáneamente el fondo de una imagen con personas, animales y objetos, editarla y pegarla en cualquier lugar, como crear una pegatina. Cuando tomes una captura de pantalla o abras una imagen con el Visor de fotos de Windows, el panel LiveArt aparecerá automáticamente para ayudarte.

Acer AlterView: con los procesadores optimizados para IA (CPU + GPU + NPU), Acer AlterView emplea modelos de IA para generar mapas de profundidad en imágenes 2D, por lo que puedes personalizar fondos de pantalla en vivo con AlterView y disfrutar de un impresionante efecto de paralaje dinámico cuando usas tu laptop.

Ficha técnica del Acer Swift Go 14

Dimensiones: 312,9 × 217,9 × 14,9 mm | 1.32 kg

Pantalla: OLED de 14″ 2880 x 1800 píxeles 16:10 | Brillo 500 nits | 90 Hz

Procesador: Intel Core Ultra 7 155H

Gráficos: Intel Arc

Memoria: Hasta 32 GB de RAM LPDDR5x

Almacenamiento: Hasta 1 TB PCIe Gen 4 de SSD

Conectividad: WiFi 6E (802.11ax) // WiFi 7 | Bluetooth 5.3

Cámaras: Cámara web 1440p | Lector huellas integrado

Puertos: 2 x Thunderbolt 4 de tipo C | 2 x USB 3.2 Gen 1 de tipo A | 1 x HDMI 2.1 (TMDS) | 1 x audio 3.5 mm | 1 x microSD

Sonido: Altavoces integrados | Certificación dts:X

Batería: 65 Wh | Carga hasta 100W

SO: Windows 11