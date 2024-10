En los últimos tiempos, el rol de la mujer en el fútbol está adquiriendo un mayor protagonismo. Sin embargo, a menudo sufren diferentes factores adversos, como ocurrió en Turquía. Una árbitra, llamada Elif Karaarslan, de 24 años, fue suspendida de forma indefinida por la Federación Turca de Fútbol (TFF) a raíz de un video sexual presuntamente asociado con ella. Según las acusaciones, lo grave es que en la grabación aparece el exárbitro de la FIFA y observador de árbitros de la UEFA, Orhan Erdemir, de 61 años, quien también fue castigado con la misma pena. Esto desembocó en la inhabilitación de ambos por parte de la TFF; no obstante, la defensa de la turca alega que el contenido fue manipulado por inteligencia artificial.

Karaarslan es una joven que comenzó su carrera en el arbitraje tras una lesión que la obligó a dejar de jugar al fútbol. Originaria de Estambul, cautivó una fuerte presencia en redes, donde cuenta con una considerable cantidad de seguidores, alcanzando los 384 mil en Instagram. Esta popularidad le permitió conectar con un amplio público y construir una imagen pública como juez principal en los partidos de su país.

Sin embargo, la situación se complicó cuando se difundió un video en el que ella aparece manteniendo relaciones sexuales con Erdemir, un ex árbitro de la FIFA. En respuesta a esta situación y la controversia que generó, la TFF tomó la decisión de separarla de manera definitiva del arbitraje, marcando un giro drástico en su carrera y dejando en suspenso sus aspiraciones en este campo.

El medio turco OrduHayat informó que, en su declaración ante la Junta de Arbitraje, afirmó. “Hay un video que se intenta asociar conmigo, pero no tiene nada que ver conmigo y la calidad de la imagen es extremadamente mala. No soy la persona que aparece en el vídeo y el hecho de que me enfrente a una acusación tan grave es un atentado contra el honor de una mujer”, dijo Karaarslan.

A pesar de las serias acusaciones en su contra, defendió su inocencia de manera enérgica, asegurando que no tiene ninguna relación con el material filtrado que generó controversia. “Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy solo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última”, dijo.

El abogado de Karaarslan, a su vez, declaró que el video en cuestión había sido manipulado. Según la letrada, al examinar el material, se puede observar que la calidad de la imagen es deficiente y que las escenas fueron completamente editadas digitalmente. “Se publicó en las redes sociales un video montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales y no tiene ninguna relación con el cliente de ninguna manera”, expresó en un comunicado.

Por otra parte, Orhan Erdemir, quien también está implicado en el caso y fue árbitro internacional de 1999 a 2002, destacó que esta situación afectó su vida personal y profesional. “Mi honor en mi familia, en mi círculo social y en la comunidad arbitral ha quedado destruido. Además de mis pérdidas económicas, el daño emocional que he sufrido es indescriptible”, logró recolectar el periódico The Sun.

Es fundamental señalar que Erdemir dirigió en la Superliga turca antes de convertirse en inspector de réferis. En el comunicado publicado en el sitio oficial del TFF, se menciona que, a pesar de los argumentos presentados por ambas partes, se decidió no aceptar la objeción de Karaarslan, y la decisión relacionada con su suspensión fue aprobada por “unanimidad”.





El mensaje de Elif Karaarslan vía redes sociales

La joven, a través de su Instagram y acompañada de una foto, envió un fuerte mensaje tras la polémica en la que se ve involucrada. Asimismo, precisó que siempre fue una profesional en todos los encuentros que tuvo. “Muchas personas han preguntado sobre el arbitraje. Chicos, ¿podría ser esta su profesión en una situación en la que reciban 200 TL como cuota por partido? Si tienes un hobby que te distrae los fines de semana, con ese precio apenas puedes comprar medio kilo de queso, y eso si te queda dinero en el bolsillo después de cubrir los gastos de viaje. Yo desempeñé este hobby durante 4 años en la federación, con honor y dignidad. No llegué tarde a ningún partido, no cometí un error que cambiara el destino de ninguno de ellos; triunfé en las condiciones necesarias para ser ascendido y pasé todas las pruebas, a pesar de todos los obstáculos que enfrenté”, se puede leer.

Asimismo, también indicó que se siente feliz por todo lo que logró. Sin embargo, debido a las decisiones de las autoridades y la mala paga que reciben las mujeres árbitras, le pone fin. “Mi cabeza está en alto, pero debido a las bajas tarifas de los árbitros, los directivos no nos valoran. Los partidos a los que vamos no son de alto nivel, aunque seas árbitro de la FIFA en mujeres. Yo y muchas árbitras no podemos renovar nuestras visas, así que empezamos a oficiar partidos en el extranjero y seguimos adelante. Déjenme decirles, ¿qué pasará este año? En la Superliga siempre se hablará de errores arbitrales, porque muchos de ellos están ahí gracias a su gente torpe. Han eliminado a muchos árbitros talentosos porque no están de su lado en la política arbitraria. En la liga amateur, no encontrarán árbitros para oficiar partidos; encontrarán nuevos árbitros inexpertos, y los equipos generarán incidentes en los partidos, se quejarán y se pondrán celosos porque muchos viejos como yo...”, agregó.

Finalmente, señaló que hay personas que no le permiten realizar sus labores, ya que recibe ataques constantes que la denigran. “El árbitro afiliado a la TFF ahora está realizando este trabajo desde fuera; la gente, al menos, no puede bromear con nosotros diciendo: ‘Nosotros te daremos 200 TL, no vas a estar tan cansado’. Soy alguien que sabe muy bien lo que está pasando dentro y lo que se ha hecho hasta ahora. Si hablo, ¿qué pasaría? Pero no hay necesidad... Tratar de golpear a la gente por debajo de la cintura es la mayor vergüenza. Obviamente, ustedes también tienen hambre. Espero que no sigan justificando su ausencia para satisfacer su ego a expensas de los árbitros jóvenes; no deben jugar con la vida de los jóvenes. No encontrarías a una embarazada para meterse con el árbitro y cortarle la leche. Hacer primicias de gente poderosa en las redes sociales no te merece satisfacciones de ego vacío, como cuando cancelamos la licencia de jueces que ni siquiera tienen visa. Eres la mayor desgracia; acabaste con el arbitraje del país”.





