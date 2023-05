Los enlaces de WhatsApp ofrecen una amplia gama de posibilidades en diversas situaciones. Por ejemplo, si tienes un negocio, puedes utilizar un enlace de WhatsApp en tu sitio web o perfiles de redes sociales para facilitar el contacto rápido con clientes potenciales. También puedes emplearlos para enviar invitaciones a eventos o promociones. Las oportunidades son ilimitadas si aprovechas este sistema a tu favor.

Lo que hace el enlace de WhatsApp es permitir a las personas a hacer clic en él desde un dispositivo móvil o una computadora y abrir automáticamente una conversación con el número de teléfono especificado en WhatsApp. El procedimiento hace que los usuarios no pasen por la engorrosa tarea de añadir al contacto en la memoria interna del teléfono para recién iniciar la conversación.

Cómo crear un enlace de WhatsApp

No hace falta que descargues nada para crear un enlace de WhatsApp. simplemente debes seguir el siguiente formato: “https://wa.me/número-de-teléfono”. Reemplaza “número-de-teléfono” con el número de teléfono al que deseas que se envíen los mensajes. Por ejemplo, si el número de teléfono es +1234567890, el enlace sería: “https://wa.me/1234567890″.

Te aconsejamos tener cuidado sobre el uso de estos enlaces, porque no todos son igual de inocentes. Hay ciberdelicuentes que aprovechan esta herramienta para obtener datos personales.

Los riesgos de los enlaces de WhatsApp

Estafas y phishing: los enlaces de WhatsApp pueden ser utilizados por estafadores y hackers para engañar a las personas y obtener información personal, como contraseñas o datos bancarios, a través de técnicas de phishing. Es importante tener precaución al hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas o sospechosas.

los enlaces de WhatsApp pueden ser utilizados por estafadores y hackers para engañar a las personas y obtener información personal, como contraseñas o datos bancarios, a través de técnicas de phishing. Es importante tener precaución al hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas o sospechosas. Malware y virus: al hacer clic en un enlace de WhatsApp, existe la posibilidad de que se descargue e instale malware o virus en el dispositivo. Estos programas maliciosos pueden comprometer la seguridad del dispositivo y robar información confidencial.

al hacer clic en un enlace de WhatsApp, existe la posibilidad de que se descargue e instale malware o virus en el dispositivo. Estos programas maliciosos pueden comprometer la seguridad del dispositivo y robar información confidencial. Spam y mensajes no deseados: al compartir un enlace de WhatsApp públicamente, es posible recibir mensajes no deseados o spam de personas desconocidas. Estos mensajes pueden contener contenido inapropiado, publicidad no solicitada o intentos de estafa.

al compartir un enlace de WhatsApp públicamente, es posible recibir mensajes no deseados o spam de personas desconocidas. Estos mensajes pueden contener contenido inapropiado, publicidad no solicitada o intentos de estafa. Privacidad y seguridad: el intercambio de enlaces de WhatsApp puede revelar tu número de teléfono a personas que normalmente no tendrían acceso a él. Esto puede llevar a recibir mensajes no deseados o acosadores.

Nuestra recomendación es no hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas o sospechosas y evitar compartir enlaces de WhatsApp en plataformas públicas o con personas no confiables. Recuerda actualizar el software de seguridad en tu dispositivo, así como ser consciente de las señales de phishing y evitar proporcionar información personal sensible a través de mensajes.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.