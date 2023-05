A veces pensamos que los repetidores de WiFi solucionarán el problema de conexión y lo cierto es que no es tan así. La idea de comprar un repetidor es tomar la señal WiFi del enrutador principal y amplificarla donde la señal es débil o inexistente. Parece que no hay error en la fórmula, pero existen variables que pueden arruinar tu inversión si es que no tienes cierto cuidado en los detalles.

Algunos de los problemas más cotidianos con el repetidor son que la señal de WiFi no mejora debido a que ubicamos el dispositivo muy lejos del router o que la velocidad no es buena porque el repetidor no es de doble banda y tenga limitaciones en cuanto a velocidad (muchos no funcionan a más de 300 Mbps o incluso menos). A esto hay que sumar el aumento de latencia y la saturación de equipos conectados al repetidor.

Cómo solucionar los problemas del repetidor de WiFi

Ante todos estos problemas, compartimos una lista de las soluciones que deberías considerar para que tu repetidor de WiFi opere sin problemas.

Ubicación estratégica: coloca el repetidor en una ubicación adecuada para obtener la mejor cobertura. Debe estar lo más cerca posible del enrutador principal y alejado de obstáculos como paredes, muebles grandes o electrodomésticos que puedan bloquear la señal.

Actualización del firmware: verifica si hay actualizaciones disponibles para el firmware del repetidor. Actualizarlo puede solucionar problemas de compatibilidad y mejorar el rendimiento general.

Cambio de canal: comprueba si hay interferencias de otros dispositivos WiFi cercanos. Si es así, cambia el canal de transmisión en la configuración del repetidor a uno menos congestionado.

Contraseña segura: asegúrate de tener una contraseña segura para tu red WiFi. Esto evitará que otros dispositivos se conecten sin autorización y consuman ancho de banda, lo que podría afectar el rendimiento del repetidor.

Reinicio periódico: realiza reinicios regulares tanto en el enrutador principal como en el repetidor. Esto ayuda a liberar la memoria y a solucionar posibles problemas temporales.

Configuración óptima: asegúrate de configurar correctamente el repetidor siguiendo las instrucciones del fabricante. Presta especial atención a la elección del modo de repetidor adecuado y a la configuración de seguridad.

Actualización del hardware: si sigues experimentando problemas persistentes, considera la posibilidad de actualizar el repetidor de WiFi a un modelo más nuevo y potente que se ajuste a tus necesidades.

