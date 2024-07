Comprar aplicaciones de pago es un lujo en Android y iOS; sin embargo, hay oportunidad que no deberías desaprovechar. Para este fin de semana, varias apps de pago podrán descargarse gratis desde las tiendas virtuales Google Play y App Store. No hará falta que recurras a los APK ni nada por el estilo. Te explicamos de qué se trata.

Las aplicaciones de pago gratis son campañas que los desarrolladores organizan para ampliar las descargas y generar comunidad. Solo deberás preocuparte por tener espacio en el almacenamiento interno y batería suficiente para que cada software esté alojado en tu celular.

De hecho, tampoco es necesario que instales las aplicaciones desde el primer día. Basta con tenerlo guardado en la biblioteca para luego descargarlo cuando desees, incluso al término de la campaña. ¡Todos ganan! Solo tendrás que hacer clic en los enlaces que compartimos en la lista para iniciar la instalación y así potenciar tu celular con programas de calidad.

Aplicaciones de pago gratis en Android

Aplicaciones de pago gratis en iOS

Por qué no instalar APK en tu celular

Las aplicaciones de pago a través de APK no es la mejor solución para tu seguridad. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

