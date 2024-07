Uno de los riesgos de WhatsApp Plus es ser sancionado por WhatsApp, la aplicación original desarrollada por Meta. Razones no faltan porque eso se precisa en los términos y condiciones de WhatsApp pero no sucede siempre. Todo dependerá de las actividades que hagas en el mod.

El Centro de ayuda de WhatsApp es claro cuando señala que el uso de una aplicación no autorizada (WhatsApp Plus, en este caso) infringe las “Condiciones del servicio” con el siguiente texto:

“No avalamos el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad (...) Si deseas seguir utilizando WhatsApp, debes descargar la aplicación oficial. Puedes descargar la aplicación WhatsApp o WhatsApp Business”.

Los usuarios más experimentados en Reddit que han sido detectado por WhatsApp usando WhatsApp Plus advierten que la sanción más usual es la suspensión de la cuenta por días u horas, y comparten cuáles son las actividades que pueden ponerte en riesgo.

Guía para no ser baneado usando WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una interfaz desarrollada por terceros que ofrece herramientas que no encontrarás en la app oficial. Eso es básico de entender pero no significa que estás operando por fuera de las restricciones de WhatsApp porque seguirás usando la app dentro de las condiciones de Meta.

En ese sentido, WhatApp Plus no es una carta libre para hacer lo que quieras en WhatsApp. El spam, por ejemplo, puede revelar que estás usando el mod. “Mass Message Sender” es una herramienta disponible en WhatApp Plus para difundir mensajes hasta a 1000 personas, algo imposible en WhatsApp porque puedes hacer lo mismo con las listas de difusión pero solo con 250 contactos.

También debes tener cuidado con la longitud máxima del Estado. El mod permite hasta 255 caracteres mientras la versión original solo permite 139. Si el sistema detecta que estás operando más allá de los límites de las funciones, es probable que te ganes una suspensión.

Lo mismo sucede con los límites al compartir archivos grandes. En WhatsApp Plus, puedes hacerlo con hasta ficheros de 999 MB pero en WhatsApp solo hasta 100 MB. En caso de abusar de esta ventaja, Meta podría dar contigo por evadir sus restricciones.

No está demás advertir que los usuarios de WhatsApp puedes denunciarte en caso de hacer actividades sospechosas. Tu cuenta puede quedar suspendida si en el lapso de una hora eres reportado por cuatro o más usuarios.

WhatsApp Plus actualiza los sistemas antibaneo pero el APK no se actualiza automáticamente. Deberás hacerlo tú mismo para evadir las suspensiones si es que usar versiones antiguas del mod y quedas expuesto ante las renovaciones del aplicativo original.

A grandes rasgos, el truco es usar WhatsApp Plus sin llamar la atención del sistema de Meta ni de los demás usuarios que pueden denunciarte. Sabemos que el mod ofrece herramientas originales que no llegan aún a WhatsApp pero no debes sobrepasarte porque tu cuenta sigue operando según las condiciones de la app de Meta.

