WhatsApp no solo está trayendo diversas funciones en exclusiva, sino que WhatsApp Plus quiere sacar mejoras y lo está logrando. Pues ahora sus últimas versiones no solo tienen las mismas funciones que la app de Meta, sino que le añade más.

Si quieres tener WhatsApp Plus te comentamos que ya se encuentra lista el APK de Abo2Sadam, misma que trae la V11.60, la cual tiene mejor precisión al enviar tu ubicación, un antibaneo reforzado y bloquear el uso de llamadas para que tus amigos no se comuniquen contigo por ese medio.

Para descargar WhatsApp Plus V11.60, debes seguir todos los pasos que te dejamos en el siguiente tutorial. Recuerda que dependerá de cada usuario si desea tenerlo o no.

Descargar WhatsApp Plus V11.60: última versión del APK