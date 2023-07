WhatsApp es una de las aplicaciones que muchas personas suelen usar para poder hablar y hasta llamarse mediante videollamadas, pero su mayor competidor está realizando una serie de cambios para así quitarle terreno.

Ahora se ha creado la última versión de WhatsApp Plus V40.22 , misma que cuenta con una serie de funciones, incluyendo aquella que no genera ningún tipo de baneo o suspensión temporal en tu cuenta. Incluso podrás usar los cambios de colores, descargar temas, chatear con quienes desees, etc.

Sin embargo, el único detalle es que no podrás recuperar tus conversaciones de WhatsApp en el caso quieras pasar a WhatsApp Plus V40.22 , así que tenlo en consideración.

Descargar WhatsApp Plus V40.22: última versión APK