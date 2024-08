El Día del Niño y la Niña es la ocasión perfecta para ir más allá de los tradicionales regalos y explorar cómo fomentar el interés de los más jóvenes en la tecnología y los videojuegos. En lugar de limitarse a regalar la última consola o juego, considera opciones que permiten a los niños y adolescentes adentrarse en el mundo de la tecnología, con componentes que mejoran el rendimiento y el almacenamiento para una experiencia de juego superior.

Mejora del Almacenamiento con SSD XS1000

Para quienes buscan expandir su capacidad de almacenamiento de juegos, el SSD XS1000 de Kingston es una excelente elección. Disponible en versiones negra y roja, este SSD externo ofrece capacidades de 1TB y 2TB, con velocidades de lectura de hasta 1.050 MB/s y escritura de 1.000 MB/s. Su diseño compacto, que cabe en un bolsillo, lo hace ideal para llevar juegos y archivos importantes a cualquier lugar. Su reconocimiento en los Red Dot Design Awards destaca su combinación de funcionalidad y estilo.

Actualizaciones para PC Gaming

Los entusiastas del gaming en PC pueden beneficiarse enormemente de las actualizaciones de componentes. La memoria DDR4 sigue siendo una opción popular, y Kingston ofrece modelos en una variedad de colores y estilos, incluyendo opciones RGB. Las memorias Kingston FURY Beast y Kingston FURY Renegade DDR4 no solo brindan un rendimiento sobresaliente, sino que también cuentan con iluminación RGB personalizable a través del software FURY CTRL. Para quienes buscan lo último en tecnología, la Edición Limitada Kingston FURY Renegade DDR5 RGB, presentada en Computex, es ideal. Con una velocidad de 8.000 MT/s y un diseño inspirado en autos de carreras, esta memoria ofrece un rendimiento excepcional para los jugadores más exigentes.

Optimización para Consolas

Las consolas de juegos también se benefician de actualizaciones de componentes. Para la PlayStation 5, la unidad de estado sólido Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD con disipador de calor incorporado no solo mejora el rendimiento del sistema, sino que también proporciona un valioso espacio adicional para almacenar juegos. Por otro lado, para consolas portátiles como la Nintendo Switch y la Valve SteamDeck, las tarjetas microSD son la solución ideal para expandir el almacenamiento. La tarjeta microSD Canvas Go! Plus de Kingston ofrece velocidades de lectura de 170 MB/s y escritura de 90 MB/s, con capacidades de hasta 512GB, permitiendo a los jugadores descargar y almacenar una gran cantidad de contenido.

