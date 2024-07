Android es uno de los sistemas operativos más populares en la industria de los teléfonos móviles. Puedes conectarte a través de tu plan de datos o la señal de WiFi. La velocidad de la conexión variará según la calidad de la recepción pero casi siempre pasa que conectarse a la red por WiFi es más lento. Por suerte, hay un truco que un experto ha compartido en TikTok y merece tu atención.

Sucede que los teléfonos Android pueden aumentar la velocidad de la conexión e intensificar la señal del WiFi. No hace falta que descargues aplicaciones de terceros desde Google Play, la tienda oficial para celulares Android, sino dar con las opciones adecuadas en el menú de Ajustes.

El tiktoker @jancarloodc ha compartido un video en el que te enterarás del truco en cuestión. El celular empleado es un Xiaomi con sistema operativo MIUI Global 13.0.2. Aclaremos esto último porque algunas pestañas pueden cambiar de nombre según la capa de personalización de cada fabricante.

Cómo intensificar el WiFi de tu smartphone

Lo que deberás hacer es hacer clic en Ajustes y buscar la opción “Sobre el teléfono”. Allí deberás tocar varias veces sobre el texto “Versión de MIUI” para activar las opciones para desarrolladores. Puedes hacer lo mismo desde cualquier otro equipo Android haciendo los mismo toques sobre la versión del SO.

Ahora regresa a Ajustes, ingresa a la opción “Funciones especiales” y busca “Opciones de desarrollador”. Aparecerá una lista enorme de funciones, deberás buscar el que diga “Tamaño de búfer de registro”, dale clic y selecciona la mayor cantidad disponible. Luego, regresa a “Opciones de desarrollador” y dale clic al botón “Activar registro extenso de Wi-Fi” y “Limitación para búsqueda de redes”.

De hacer todos los pasos, podrás disfrutar de una conexión más amplia y mejorada de la red WiFi en tu celular. Recuerda que la velocidad no solo dependerá de las capacidades del smartphone sino de la potencia del router. Aconsejamos revisar este último dispositivo en caso de que no veas resultados en tu teléfono.

El tamaño del búfer es uno de los pasos para potenciar la señal del WiFi (TikTok - Captura de pantalla)

Cómo evitar interferencias del WiFi

Cuando ubiques el router en tu casa u oficina, ten en cuenta que todos los dispositivos que usan Bluetooth (auriculares, mandos o electrodomésticos con frecuencia de 2.4 GHz) pueden afectar la señal de Internet. Asegúrate de que estén alejados de tu celular o computadora y del router.

De continuar el problema, prueba con desconectar todo lo que no uses. Revisa lo que no utilizarás a corto plazo ni lo que requerirás inmediatamente. ¿Tienes un tablet conectada a la red que tienes botada en el dormitorio? Acércate y desactiva el WiFi para que la conexión sea fluida con los dispositivos que sí las requieran.

Otra solución es establecer una conexión Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 con routers más sofisticados para disfrutar de un ancho de banda de 6GHz. No hay pierde, porque así no tendrás que mover las cosas cada vez que quieras mayor velocidad de conexión.

