Es momento de ponerse al día con WhatsApp Plus. El mod basado en la aplicación original de Meta tiene una versión estable para agosto de 2024. Si aún no cuentas con el mod o quieres actualizarlo para renovar el sistema antibaneo, aquí resolvemos tus dudas.

Actualmente, la versión más buscada es WhatsApp Plus v17.76 y podrás descargarlo en tu teléfono Android en forma de APK, es decir, una aplicación para el sistema operativo de Android que no podrás descargar desde la tienda oficial Google Play.

El mod de WhatsApp Plus ofrece herramientas únicas que no encontrarás en WhatsApp original. Podrás enviar mensajes a más contactos, evitar que los demás sepan si estás conectado o la posibilidad de ver los Estados eliminados.

Solo advertimos que hay el riesgo de ser baneado por Meta si es que abusas de las herramientas exclusivas de WhatsApp Plus. Si haces spam, por ejemplo, Meta detectará la actividad irregular de tu cuenta y serás baneado por eso. Otra posibilidad es que los usuarios te denuncien por lo que haces a través del mod.

Por usar WhatsApp Plus no escapas a las supervisiones de WhatsApp. Es cierto que tus mensajes no se subirán a la nube ni hay cifrado de extremo a extremo, pero no por eso estás libre de las reglamentaciones de Meta para que las comunicaciones sean las más saludables posibles.

Instala WhatsApp Plus v17.76 en tu celular

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v17.76 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

Los riesgos de WhatsApp Plus

WhatsApp advierte constantemente que el uso de modificaciones (mods) puede resultar en la suspensión temporal de la cuenta, lo que significa perder acceso por un período de horas o días. En foros como Quora, los usuarios de WhatsApp Plus explican que el sistema de Meta detecta actividades inusuales para imponer sanciones. Por ejemplo, si envías el mismo mensaje a más de 100 personas desconocidas diariamente o si eres bloqueado o reportado por entre cuatro y seis personas en una hora, los desarrolladores de WhatsApp pueden identificar el uso indebido de un mod que sortea las restricciones del chat.

El problema se agrava si persistes en estas prácticas con WhatsApp Plus. Meta podría optar por la suspensión permanente de tu número telefónico, dejando como única opción contactar al Centro de ayuda de WhatsApp. Para ello, puedes tocar “Solicitar revisión” dentro de la aplicación. Enviar múltiples reportes no servirá de nada; solo queda esperar pacientemente el veredicto de la compañía.

