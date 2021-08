Facebook tiene más 17 años de existencia y siempre ha sido la red social más importante del mundo, dejando atrás a plataformas como Hi5 o MySpace. Actualmente, el aplicativo de Mark Zuckerberg ya supera los más de 3 mil millones de usuarios activos en cada mes, una cifra que ninguna otra red ha podido alcanzar. Además, Facebook cuenta con herramientas muy útiles que muchos no conocen debido a que están ocultas entre sus configuraciones, una de ellas te permite quitar el círculo verde que evidencia tu conectividad, algo que hoy te enseñaremos si estás conectado desde una PC o en Messenger para móviles.

De repente te estarás preguntando ¿Por qué mejor no eliminar al contacto que no quiero que me vea en línea? pues la respuesta es simple, muchas veces por respeto a esa persona los usuarios no lo hacen, ya que se puede tratar de un familiar o compañero del trabajo que en ese momento no quieres contestarle y mucho menos que te vea conectado.

COMO QUITAR EL CONECTADO DE FACEBOOK DESDE UNA PC

Inicia sesión en Facebook desde una PC o portátil.

desde una PC o portátil. En la sección de contactos ubicada en el lateral derecho, aparecerán tres puntos horizontales (…).

Presiónalos y se desplegarán más opciones, busca y haz clic sobre la que dice ‘Desactivar estado Activo’.

Se abrirá una mini ventana en donde podrás desactivarte para ‘Todos los contactos’, ‘Todos los contactos excepto’ (añades a quien no quieres) y ‘Solo algunos’, similar al anterior.

Escoge el que sea de tu agrado y finamente pulsas sobre ‘Aceptar’ para guardar los cambios.

Estado activo (Foto: Mag)

COMO QUITAR EL CONECTADO DE FACEBOOK MESSENGER

Abre Facebook Messenger desde un equipo móvil.

desde un equipo móvil. Ahora, toca tu foto de perfil y en la sección ‘Perfil’ ubica la opción ‘Estado activo’.

Después desactiva o apaga esta función para que nadie te vea en línea.

Desde aquí no podrás seleccionar quienes sí y no pueden ver tu estado en línea.

Desactiva la opción "Mostrar cuando estás activo" (Foto: Mag)

¿Tienes algún problema con Facebook Messenger y quieres informarlo? Haz clic aquí para informar algo que no funciona correctamente en la app. Si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Messenger presiona el siguiente enlace. También puedes sacudir tu smartphone para reportar algún inconveniente.