Facebook es una aplicación que prácticamente lo tiene todo, podemos publicar fotos, videos, realizar transmisiones en vivo, comprar productos a través de Marketplace, entre otros cosas. Aunque el aplicativo de Mark Zuckerberg tiene buenas funciones, muchas de estas pasan desapercibidas debido a que se encuentran escondidas entre sus configuraciones.

Este es el caso de una herramienta que te permite cambiar tu foto de perfil estática por una que tiene movimiento. El truco es sencillo y no necesitas instalar aplicativos adicionales que ocupen espacio de almacenamiento en tu equipo móvil Android o iOS de iPhone.

Es importante aclarar que solamente podemos realizar esta función desde un equipo móvil mas no desde una computadora de escritorio o portátil (laptop); como los dijimos anteriormente, puede ser en cualquiera de los dos sistemas operativos Android o iOS.

SIGUE ESTOS PASOS PARA TENER UNA FOTO DE PERFIL EN MOVIMIENTO

La primera acción es dirigirnos a la Google Play o App Store para actualizar Facebook .

. Ahora, inicia sesión y dirígete a tu foto de perfil y presiona el ícono de la cámara.

Se abrirá una mini ventana con 5 opciones, tenemos que elegir “Grabar nuevo video del perfil”.

Grabar nuevo video de perfil (Foto: Mag)

Grabamos el video pero teniendo en cuenta que solo podremos publicar 7 segundos en nuestra foto de perfil.

Presionamos aceptar y Facebook nos mostrará una vista previa de cómo se vería.

nos mostrará una vista previa de cómo se vería. Además, hay dos opciones adicionales, “Editar” y “Usar temporalmente”.

En la primera, podemos recortar el video y quitarle el sonido.

En la segunda, elegimos cuánto tiempo queremos que el video esté en nuestro perfil, puede ser: 1 horas, 1 día, 1 semana o personalizar la fecha.

Finalmente, pulsamos en “Guardar”.

"Editar" y "Usar Temporalmente"(Foto: Mag)

¿Tienes problemas con Facebook y no puedes descargar la versión actualizada? Si tienes problemas con la descarga de la aplicación, comprueba tu conexión a internet. Para obtener mejores resultados, conéctate a la Wi-Fi antes de proceder a la descarga. Si no has podido resolver este inconveniente haz clic aquí.