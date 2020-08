¿Aún no entiendes el nuevo diseño de Facebook ? ¿Simplemente no te gusta? Al final nos tendremos que acostumbrar. La red social más famosa del mundo cambiará otra vez la forma de ver las cosas. Desde septiembre cada vez que abras tu muro ya no verás su plataforma clásica de color blanco, sino una totalmente remodelada.

Se trata del nuevo diseño que la web de Mark Zuckerberg ya había puesto a disposición de varios usuarios y que solo se podía acceder en caso lo quisieras probar antes que todos.

Entre las novedades del nuevo diseño de Facebook se encuentra el “modo oscuro”, aquella función que nos permite no solo ahorrar energía en caso estemos trabajando en la laptop, sino también ayudarnos a evitar la fatiga visual.

¿Qué pasará con el antiguo diseño? Pues ya no será factible regresar a él. “A partir de septiembre, la experiencia clásica de Facebook ya no estará disponible”, menciona en un breve comunicado si accedes a los Ajustes de la red social para PC.

Incluso, con la finalidad de hacer las últimas modificaciones, la red social te hace una pequeña encuesta: “Antes de que la nueva versión de Facebook.com se convierta en la experiencia predeterminada, nos gustaría saber cómo podemos seguir mejorando”, resalta.

Si quieres escribir algo referente al nuevo diseño, si te gusta o no, o si le falta algo, entonces deberás hacerlo en el pequeño recuadro que sale bajo el mensaje.

Facebook anuncia, de manera sorpresiva, que desde septiembre ya no verás su clásico diseño, sino el nuevo. (Foto: MAG)

CÓMO CAMBIAR AL NUEVO DISEÑO DE FACEBOOK

Para cambiar el diseño, simplemente dirígete a la pestaña de la derecha que encontraremos en el menú de arriba, allí ubicarás todas las secciones de Facebook . Pulsa donde dice “Cambiar a la nueva versión de Facebook” y listo. Podrás definir además si gustas mantener la plataforma en blanco o en “modo oscuro”.

La principal característica del nuevo diseño es que ya no hay tantos fondos como antes, y los pocos que hay son muy planos; los bordes ahora son redondos y los elementos son generalmente más grandes, como si hubiésemos aplicado ligeralmente el zoom al navegador web, lo que nos impactará y probablemente resultará incómodo, pero solamente durante los primeros minutos.

¿Te convence? Si no te gusta, como a muchos que lo han expresado, no te preocupes, puedes recurrir a la pestaña anterior y marcar que deseas regresar a la anterior versión, eso sin antes dejar un comentario sobre los posibles cambios que puede hacer Facebook si desea consolidar su nuevo diseño como oficial.

¿Cómo puedo activar el nuevo diseño de Facebook? Sigue este sencillo truco. (Foto: Facebook)

