Si tienes una cuenta de Facebook es probable que en más de una oportunidad hayas realizado una publicación, la misma que automáticamente se anclará en la sección de noticias de tu perfil y quedará para siempre como un recuerdo de esa fecha. Si por alguna razón has decidido eliminar uno o varios post, debes saber que es posible recuperarlos siempre y cuando no hayan pasado 30 días como máximo, sin embargo, esto implica que vuelvan a aparecer en tu perfil. Para evitar esto o que las publicaciones se borren para siempre, desde Depor te enseñaremos un truco que te ayudará a sacarlos de la “Papelera” y enviarlos a la carpeta de “Archivos”. Toma nota.

Cuando envías una publicación eliminada de Facebook a la carpeta de “Archivos”, esta no se borrará después de 30 días, asimismo, no aparecerá en la sección de noticias de tu perfil, a diferencia de la “Restauración de posts”. En resumen, no vas a perder tu publicación, la vas a conservar en una carpeta especial y así pasen 30 días seguirán en ese sitio.

EL TRUCO PARA ARCHIVAR PUBLICACIONES ELIMINADAS DE FACEBOOK Y NO PERDERLAS NUNCA

Primero, corrobora que Facebook no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

Ahora, abre el aplicativo y presiona sobre el ícono de "Perfil" que se ubica en la parte superior de la interfaz principal.

El siguiente paso es tocar en los tres puntos seguidos (...) que están al costado del botón “Editar perfil”.

Se desplegarán varias opciones, entra en el apartado “Archivo” y accede a la pestaña “Papelera” (ícono del tacho de basura).

Aquí te saldrán todas las publicaciones que has eliminado.

Si lo que quieres es que no se borren para siempre pero que no aparezcan en tu perfil, solo marca la casilla “Todo” y pulsa en “Archivar”.

También puedes archivar las publicaciones eliminadas de forma individual.

Listo, eso sería todo, como puedes ver has archivado tus publicaciones eliminadas, incluso Facebook te muestra un mensaje que dice lo siguiente: “Solo tú puedes ver los elementos del archivo y no se borrarán nunca”.

